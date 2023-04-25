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招1人赴柬「月領」才1萬 哥哥拉弟弟當人蛇 兄弟都被逮

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄檢警偵破黃姓兄弟為首的人蛇集團，兄弟倆以高薪騙取台灣人遠赴柬埔寨詐騙集團「打工」，去年招募6人赴柬，有人不甘淪為詐團工具，成功逃離園區後找上台資飯店，成功脫離苦海。高雄地檢署偵結，今依組織犯罪條例罪嫌，起訴黃姓兄弟檔及趙姓男子等3人。

檢警調查，黃男（28歲）與胞弟（21歲）先由大陸詐騙集團招募入夥，負責人事工作，但收入並不高，找到1人到柬埔寨，每月也僅獲得1萬元新台幣報酬。

兄弟倆為了不讓集團失望，先在臉書刊登工作訊息，假稱「電腦操作，一個月一、二千元美金」、「單純到柬埔寨打字，底薪一千美金」，吸引被害人上門。

去年6月間，黃男等人陸續招募劉姓、黃姓、湯姓等6名「打工族」，辦妥機票、護照後遠赴柬埔寨，結果一下飛機，護照等個人證件就遭黃男等人收走，隨即搭車前往柬埔寨「太平洋園區」，剛抵達還沒時間安頓就開始拿起電話工作。

其中有兩名被害人，抵達後發現高薪工作根本是在做詐騙，兩人不願服從還遭園區工作人員痛毆，最後被轉賣至西港的「凱旋園區」，由趙姓男子接手安置，後來兩人趁機逃離園區，找上一家台灣人經營的飯店，成功對外求援才順利回台。

另有2人自行脫困離開園區，還有被害人被逼著從事詐騙，達到業績要求後，才以「工作期滿」成功回台。

檢警獲報後展開偵辦，趁黃姓兄弟檔、趙姓男子返台時將3人逮捕，兄弟倆坦承招募台灣人到柬埔寨從事詐騙，但否認騙她們至柬，稱離台前他們都知道去柬埔寨是做詐騙。

檢方根據被害人描述及逃離經過，以及雙方往來的微信對話紀錄，今偵結依組織犯罪條例、加重詐欺等罪嫌將黃姓兄弟檔、趙姓男子起訴。

高雄地檢署今起訴3名柬埔寨人蛇成員。記者張議晨／攝影
高雄地檢署今起訴3名柬埔寨人蛇成員。記者張議晨／攝影

詐騙集團 兄弟 柬埔寨

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