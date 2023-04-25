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金剛鸚鵡停貨車上賴著不走 清泉警幫PO文臉書找到主人
一名男子開車到台中市山區，一隻金剛鸚鵡停在他貨車上不肯離開，現場沒人可問，他只好將大鸚鵡帶到台中市清水警分局清泉派出所，員警在金剛鸚鵡臉書社團PO文尋找主人，一小時後找到鳥主人，到派出所帶回鳥寶。
前晚6點44分，陳姓男子在台中市大雅區月老廟夜景附近，發現一隻金剛鸚鵡停在他貨車上不肯離開，鳥很溫馴，陳男在原地等待多時，現場没人出現詢問，他只好帶著這隻金剛鸚鵡到鄰近的清泉派出所請求警方協助。
清水警分局清泉所警員黃煜埕發現鸚鵡腳上有QR CODE，用手機掃了一下，結果沒有任何資料，他打電話到鄰近派出所逐一詢問，都沒人報案遺失鸚鵡。
警員將金剛鸚鵡拍照後，上傳各大金剛鸚鵡社團臉書等社群，請求協尋主人，經過一個多小時，張姓男主人在「小小鳥兒要回家-公開協尋社團」，看到警方PO文後，馬上到派出所認領，張姓男主人出示與金剛鸚鵡生活照，警方確定後，讓金剛鸚鵡與男主人順利團圓返家。網友也在警方PO文下方留言：「謝謝您幫助鳥寶回家」。
張姓男主人表示，他剛完成合法登記飼養，QR CODE還沒建檔完成，目前還掃不到資料，原本擔心鸚鵡安危，想在臉書PO文協尋，就在臉書上看見警方PO文，他很感謝拾獲鳥的熱心民眾與警方的協助。
清水警分局清泉所長吳嘉瑋呼籲，為防止寵物走失，應在寵物身上加裝明顯的識別措施，或在寵物體內植入晶片以便識別，家中也應做好防護措施避免寵物任意奔跑戶外，確保寵物及行人的安全。
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