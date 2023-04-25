快訊

高雄七旬老父為上廁所起口角 憤持拐杖重擊女兒後腦竟打死她

聯華食品彰化廠今清晨發生大火 業者回應：機台意外起火

都是嗆死！聯華食品北斗廠大火 22送醫急救已累計7死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

調查局廉政大樓大火 初步排除人為縱火可能

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

調查局新北市新店局本部廉政大樓昨晚發生驚傳大火，所幸火勢在15分鐘內撲滅，無人傷亡。由於起火點位於廉政大樓一樓資通安全處，外界擔心存有政府各單位機敏資料的資安處伺服機毀損，經查伺服機並不在該處且有備份處理，初步調查也排除人為縱火可能，但新北市消防局火場鑑識人員上午仍赴現場進行詳細採證。

調查局表示，昨晚值班同仁於晚間8時42分聽到警報鈴響，發現廉政大樓1樓冒出濃煙及火勢，新北市消防局於晚間8時47分趕赴現場滅火，15分鐘內撲滅火勢。當時資安處仍有3名同仁正在工作，調查局長王俊力獲報後也前往關心，由於調查局門禁森嚴，初步已排除人為縱火可能。

據了解，資通安全處主要業務為，資訊系統規劃、設計及維護；資料管理、處理及運用；網路通訊與資訊設備之購置、管理及維護；妨害電腦使用犯罪之防制及偵查；數位證物檢驗及鑑定；資訊安全政策規劃、教育訓練、推動、執行及稽核；以及其他資通安全相關事項。

近年來，資安處則致力於打擊網路假訊息、反駭客及數位通貨洗錢防制等政府治安重點工作，同時開始與各大私人企業，如高醫大、中鋼、國泰金、新光金，建立資安聯防合作備忘錄，防止這些握有巨量民眾個資的企業遭受駭客攻擊，成為詐騙集團釣魚行騙的工具。

調查局局本部廉政大樓昨晚發生大火，新北市消防局上午重回現場鑑識。記者李易昌／翻攝
調查局局本部廉政大樓昨晚發生大火，新北市消防局上午重回現場鑑識。記者李易昌／翻攝

資安 調查局 火災

延伸閱讀

調查局晚間火警！新北消防局前往救援

調查局火警無人傷亡 辦公室電子資料有備份

調查局本部晚間失火 局長辦公室就在該大樓

首例！調查局創十大傑出據點 局長王俊力今頒獎表揚

相關新聞

都是嗆死！聯華食品北斗廠大火 22送醫急救已累計7死

聯華食品北斗廠大火，經消防局歷經2個半小時灌救，大火已經撲滅，共22人送醫，10人到院無呼吸心跳，分送6家醫院，都是被濃...

局本部夜火毋過慮 調查局：資料庫建於地下一樓 水火無損

調查局局本部廉政大樓昨晚發生火警，調查局表示，除1樓辦公室起火處外，無其他文件、物品遭燒毀，同時該局資料庫建置於地下1樓...

傷亡增加！聯華食品北斗廠大火22人分送6醫院 3人不治

聯華食品北斗廠大火，經消防局歷經2個半小時灌救，大火已經撲滅，經清查，現場已無人受困，共22人送醫，10人到院無呼吸心跳...

華裔女教授大陸池下方被尋獲 連同領隊空勤分次吊掛2遺體下山

6人登山隊縱走能高安東軍路線，走在隊伍後面的華裔美籍葉姓女教授、陳姓男領隊20日失聯，陳男先被發現失溫死亡，失蹤的葉女經...

調查局廉政大樓大火 初步排除人為縱火可能

調查局新北市新店局本部廉政大樓昨晚發生驚傳大火，所幸火勢在15分鐘內撲滅，無人傷亡。由於起火點位於廉政大樓一樓資通安全處...

招1人赴柬「月領」才1萬 哥哥拉弟弟當人蛇 兄弟都被逮

高雄檢警偵破黃姓兄弟為首的人蛇集團，兄弟倆以高薪騙取台灣人遠赴柬埔寨幫詐騙集團「打工」，去年招募6人赴柬，有人不甘淪為詐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦