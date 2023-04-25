調查局廉政大樓大火 初步排除人為縱火可能

調查局新北市新店局本部廉政大樓昨晚發生驚傳大火，所幸火勢在15分鐘內撲滅，無人傷亡。由於起火點位於廉政大樓一樓資通安全處，外界擔心存有政府各單位機敏資料的資安處伺服機毀損，經查伺服機並不在該處且有備份處理，初步調查也排除人為縱火可能，但新北市消防局火場鑑識人員上午仍赴現場進行詳細採證。

調查局表示，昨晚值班同仁於晚間8時42分聽到警報鈴響，發現廉政大樓1樓冒出濃煙及火勢，新北市消防局於晚間8時47分趕赴現場滅火，15分鐘內撲滅火勢。當時資安處仍有3名同仁正在工作，調查局長王俊力獲報後也前往關心，由於調查局門禁森嚴，初步已排除人為縱火可能。

據了解，資通安全處主要業務為，資訊系統規劃、設計及維護；資料管理、處理及運用；網路通訊與資訊設備之購置、管理及維護；妨害電腦使用犯罪之防制及偵查；數位證物檢驗及鑑定；資訊安全政策規劃、教育訓練、推動、執行及稽核；以及其他資通安全相關事項。