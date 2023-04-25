傷亡增加！聯華食品北斗廠大火22人分送6醫院 3人不治

聯華食品北斗廠大火，經消防局歷經2個半小時灌救，大火已經撲滅，經清查，現場已無人受困，共22人送醫，10人到院無呼吸心跳，都是被濃煙嗆傷，仍由醫院急救中，其中30歲外籍移工納多與41歲盧姓男子，急救無效，宣告死亡。

彰化縣消防局表示，這場大火是6時45分報案，9時12分撲滅，送醫22人，分別12男10女，分別送往員林基督教醫院(5男、3女)、員生醫院(1男、2女)、員榮醫院(2男)、衛生福利部彰化醫院(3男、4女)、卓醫院(1女) 、仁和醫院(1男)。送醫員工身分仍在清查中，彰化醫院也有一人傷重不治。

聯華食品火災，榮員醫療體系員榮、員生醫院共送來3男2女共5名患者 ，其中3人OHCA（到院前無呼吸、心跳），其中30歲外籍移工納多與41歲盧姓男子，急救無效，不幸死亡。61歲魏姓男子成功救回，已送加護病房。

27歲張姓女子及37歲黃氏女子(外籍)嗆傷，無生命危險，留院觀察。