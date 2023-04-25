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影／新北三寶媽「拾金不昧」最好身教 小男童失而復得破涕笑

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區日前有1名少婦帶著3個孩子，走路踢到一疊鈔票，二話不說直接轉身拿到派出所，警方調閱監視器發現是1個顧著吃餅乾的男童，從口袋掉出，循線通知家長領回，員警忍不住問：「什麼品牌餅乾這麼好吃？」

34歲王姓女子20日下午5時許，剛到淡水區水源國小接3個兒子放學，一起走在北新路返家途中，哥哥在路旁水溝蓋上踢到一疊紙，弟弟驚奇發現「是錢耶！」媽媽超淡定幾乎沒有情緒反應，直接跟孩子們說「我們拿去交給警察叔叔吧！」

母子4人隨即轉身往回走，拿到附近的水源派出所。警員劉宬暟清點男童手中鈔票，共有900元，大大稱讚拾金不昧的態度。稍後依據拾獲時間及地點，調閱路口監視器，發現是1名父親騎機車載兒子放學，男孩從頭到尾顧著吃餅乾，渾然不覺鈔票從外套口袋掉出。

警方依據車號通知父子倆到派出所取回。原來孩子放學覺得肚子餓，爸爸給他1千元到超商買餅乾，找了900多元隨手塞進口袋，父子倆便共乘機車離開，男童顧著吃餅乾，沒發現鈔票從口袋掉出，回到家才驚覺錢不見了。

父子倆事後又騎機車回頭去找錢，沿途都沒找到，孩子急得都哭了，幸好有熱心的母子拾金不昧，他們趕到派出所領回，男童緊握失而復得的900元破涕為笑，一直說謝謝。

員警忍不住問，「什麼牌子餅乾這麼好吃？」孩子害羞沒說，只顧著笑。

小弟弟遺落900元失而復得，開心與警員劉宬暟合影。圖／警方提供
小弟弟遺落900元失而復得，開心與警員劉宬暟合影。圖／警方提供
男童坐在父親的機車後座顧著吃餅乾，渾然不覺鈔票從外套口袋掉出。記者林昭彰／翻攝
男童坐在父親的機車後座顧著吃餅乾，渾然不覺鈔票從外套口袋掉出。記者林昭彰／翻攝
少婦帶著3個兒子返家途中，走在前面的哥哥踢到一疊鈔票。記者林昭彰／翻攝
少婦帶著3個兒子返家途中，走在前面的哥哥踢到一疊鈔票。記者林昭彰／翻攝
母子4人立刻走到派出所，踢到錢的男童把鈔票交給警察叔叔。記者林昭彰／翻攝
母子4人立刻走到派出所，踢到錢的男童把鈔票交給警察叔叔。記者林昭彰／翻攝

鈔票

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