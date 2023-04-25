最新！聯華食品北斗廠大火22人送醫 廚房起火濃煙擴散 10人OHCA

聯華食品北斗廠廠區今天上午發生大火，陸續救出22人送醫，剛已尋獲失蹤4人，已無生命跡象，總共26人其中10人OHCA(到院無呼吸心跳)，仍在急救中。火警發生時，公司員工正在交接班班，消防局研判起火點在二樓廚房，因濃煙擴散，遭濃煙嗆傷造成。

起火點疑似在廠區二樓廚房，火煙沿著排氣管往上竄，廠方立即啟動自衛編組撲滅，卻告失敗， 火煙沿著排氣管竄上日樓作業區，濃煙已經擴散，在廠區作業的員工逃離不及，遭濃煙嗆昏。

消防局指出，是在6點45分接獲報案，出動本局和四個大隊合計106人次、31輛消防水車、21輛次救護車到場，9時12分撲滅。火勢雖然不大，卻因濃煙擴散，才造成嚴重傷亡。

麻煩補文放最後, 彰化縣消防局表示，這場大火是6時45分報案，9時12分撲滅，送醫22人，分別12男10女，分別送往員林基督教醫院(5男、3女)、員生醫院(1男、2女)、員榮醫院(2男)、衛生福利部彰化醫院(3男、4女)、卓醫院(1女) 、仁和醫院(1男)。送醫員工身分仍在清查中。