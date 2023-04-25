成大深夜實驗出現刺鼻氣體 3學生就醫無大礙
國立成功大學醫學院3名男學生昨天深夜在學校大樓實驗時，疑將丙酮加硫酸混合冒煙產生刺鼻氣體，在場學生感到不適，自行就醫後無大礙。
台南市消防局今天凌晨獲報，成大醫學院大樓出現刺鼻味道，原因不明；消防局立刻派出公園、中正、和緯等消防分隊人車趕往現場，才發現可能是學生實驗產生刺鼻氣體。
消防人員進入醫學院大樓2樓實驗室，初步確認是學生做實驗時，疑將丙酮倒入廢液桶後產生刺鼻氣體。
成大告訴中央社記者，成醫駐警昨晚11時42分通報醫學院2樓有不明化學液體，確認是食品安全衛生暨風險管理所1名外籍生將大約200CC丙酮倒入約10公升硫酸廢液桶中，產生冒煙及刺鼻氣體。
當時因化學品不相容產生放熱反應，造成廢液桶受熱破裂，在場外籍生及2名台灣籍學生感到不適，自行就醫檢查，無大礙後出院返家。
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