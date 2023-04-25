快訊

教科書用語之爭 他指教學現場將出現這個問題

昔賠光兒300萬存款！小彬彬「月賺百萬」驚人收入曝光

解放軍無偵-8「看得到打不到」成台海與美航艦大威脅？

成大深夜實驗出現刺鼻氣體 3學生就醫無大礙

中央社／ 台南25日電

成大醫學院學生今天凌晨在校做實驗散發刺鼻氣體，消防人車到場協助處理 。記者黃宣翰／攝影
成大醫學院學生今天凌晨在校做實驗散發刺鼻氣體，消防人車到場協助處理 。記者黃宣翰／攝影
國立成功大學醫學院3名男學生昨天深夜在學校大樓實驗時，疑將丙酮加硫酸混合冒煙產生刺鼻氣體，在場學生感到不適，自行就醫後無大礙。

台南市消防局今天凌晨獲報，成大醫學院大樓出現刺鼻味道，原因不明；消防局立刻派出公園、中正、和緯等消防分隊人車趕往現場，才發現可能是學生實驗產生刺鼻氣體。

消防人員進入醫學院大樓2樓實驗室，初步確認是學生做實驗時，疑將丙酮倒入廢液桶後產生刺鼻氣體。

成大告訴中央社記者，成醫駐警昨晚11時42分通報醫學院2樓有不明化學液體，確認是食品安全衛生暨風險管理所1名外籍生將大約200CC丙酮倒入約10公升硫酸廢液桶中，產生冒煙及刺鼻氣體。

當時因化學品不相容產生放熱反應，造成廢液桶受熱破裂，在場外籍生及2名台灣籍學生感到不適，自行就醫檢查，無大礙後出院返家。

醫學院 外籍生 成功大學

延伸閱讀

成大醫學院學生凌晨做實驗 散發刺鼻氣體1人就醫

彰化女中羽球冠軍好手 錄取成大外文系

調查局本部晚間失火 局長辦公室就在該大樓

消防局救生演習變真救援 新利器「遙控救生圈」建功

相關新聞

最新！聯華食品北斗廠大火22人送醫 廚房起火濃煙擴散 10人OHCA

聯華食品北斗廠廠區今天上午發生大火，陸續救出22人送醫，剛已尋獲失蹤4人，已無生命跡象，總共26人其中10人OHCA(到...

傷亡增加！聯華食品北斗廠大火22人分送6醫院 3人不治

聯華食品北斗廠大火，經消防局歷經2個半小時灌救，大火已經撲滅，經清查，現場已無人受困，共22人送醫，10人到院無呼吸心跳...

調查局廉政大樓大火 初步排除人為縱火可能

調查局新北市新店局本部廉政大樓昨晚發生驚傳大火，所幸火勢在15分鐘內撲滅，無人傷亡。由於起火點位於廉政大樓一樓資通安全處...

能高山難華裔女教授失蹤5天 今被尋獲已身亡

一行6人登山隊能高安東軍縱走，走在隊伍後面的華裔美籍葉姓女教授、陳姓領隊一度失聯，陳姓領隊先被發現失溫死亡，失蹤的葉女經...

台南永康3樓學生套房起火18人幸運逃出 沒裝住警器將開罰

台南市永康區大灣路942巷一棟三層樓出租套房上午7點15分左右突然冒煙，起火後住在1樓2樓的10名住戶跑到屋外，2、3樓...

澎防部傳士兵失聯 母Po文急尋憂：大兵日記內容很不妙

澎湖一位焦急的母親昨晚在澎湖多個臉書社群PO文，急尋在澎防部服役的21歲兒子張兆林，部隊通知休假後失聯，提到兒子的莒光日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦