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當鋪槍擊案後...防掛羊頭賣狗肉 三峽警查23家當舖2違規
有鑑於土城當舖接連兩起槍擊案，防止有不肖合法當舖業者掛羊頭賣狗肉暗藏不法。新北市三峽警分局於昨天下午同步清查轄內23家合法當舖，發現有2家當舖業者違反當鋪業法相關規定，依法函報警察局審認裁罰，最高可裁處5萬元罰鍰。
三峽警分局表示，依據當舖業法第23條規定及當舖業者管理規則第31條之規定，當地警察機關對於當舖業得視需要予以查察。如業者不願配合或規避警方稽核工作，警察機關也可依當鋪業法第29條規定祭出裁罰，最重將面臨新台幣10萬元以下罰鍰。
這次警方清查近3年變更、轉讓經營者、目前經營人員、店內常聚集人員、員工素行清查、門口停放車輛清查、有無非法放貸或有幫派堂口介入經營、有無依規定收當登記，有無作為詐欺水房處所的可能或集淪為招待所或從事犯罪的23家合法登記當舖。
發現有2家當舖違反當鋪業法相關規定，包括未設置庫房、未張貼揭示許可證等資料，依法函報新北市警察局審認後裁處1萬元以上5萬元以下罰鍰。爾後也將不定時規劃勤務實施稽查，期待業者能配合。
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