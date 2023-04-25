快訊

教科書用語之爭 他指教學現場將出現這個問題

昔賠光兒300萬存款！小彬彬「月賺百萬」驚人收入曝光

解放軍無偵-8「看得到打不到」成台海與美航艦大威脅？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

當鋪槍擊案後...防掛羊頭賣狗肉 三峽警查23家當舖2違規

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

有鑑於土城當舖接連兩起槍擊案，防止有不肖合法當舖業者掛羊頭賣狗肉暗藏不法。新北市三峽警分局於昨天下午同步清查轄內23家合法當舖，發現有2家當舖業者違反當鋪業法相關規定，依法函報警察局審認裁罰，最高可裁處5萬元罰鍰。

三峽警分局表示，依據當舖業法第23條規定及當舖業者管理規則第31條之規定，當地警察機關對於當舖業得視需要予以查察。如業者不願配合或規避警方稽核工作，警察機關也可依當鋪業法第29條規定祭出裁罰，最重將面臨新台幣10萬元以下罰鍰。

這次警方清查近3年變更、轉讓經營者、目前經營人員、店內常聚集人員、員工素行清查、門口停放車輛清查、有無非法放貸或有幫派堂口介入經營、有無依規定收當登記，有無作為詐欺水房處所的可能或集淪為招待所或從事犯罪的23家合法登記當舖。

發現有2家當舖違反當鋪業法相關規定，包括未設置庫房、未張貼揭示許可證等資料，依法函報新北市警察局審認後裁處1萬元以上5萬元以下罰鍰。爾後也將不定時規劃勤務實施稽查，期待業者能配合。

新北市三峽警分局於昨天下午同步清查轄內23家合法當舖，發現有2家違規依法報請警察局裁處。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局於昨天下午同步清查轄內23家合法當舖，發現有2家違規依法報請警察局裁處。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局於昨天下午同步清查轄內23家合法當舖，發現有2家違規依法報請警察局裁處。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局於昨天下午同步清查轄內23家合法當舖，發現有2家違規依法報請警察局裁處。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局於昨天下午同步清查轄內23家合法當舖，發現有2家違規依法報請警察局裁處。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局於昨天下午同步清查轄內23家合法當舖，發現有2家違規依法報請警察局裁處。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局於昨天下午同步清查轄內23家合法當舖，發現有2家違規依法報請警察局裁處。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局於昨天下午同步清查轄內23家合法當舖，發現有2家違規依法報請警察局裁處。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局於昨天下午同步清查轄內23家合法當舖，發現有2家違規依法報請警察局裁處。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局於昨天下午同步清查轄內23家合法當舖，發現有2家違規依法報請警察局裁處。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局於昨天下午同步清查轄內23家合法當舖，發現有2家違規依法報請警察局裁處。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局於昨天下午同步清查轄內23家合法當舖，發現有2家違規依法報請警察局裁處。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局於昨天下午同步清查轄內23家合法當舖，發現有2家違規依法報請警察局裁處。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局於昨天下午同步清查轄內23家合法當舖，發現有2家違規依法報請警察局裁處。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局於昨天下午同步清查轄內23家合法當舖，發現有2家違規依法報請警察局裁處。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局於昨天下午同步清查轄內23家合法當舖，發現有2家違規依法報請警察局裁處。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局於昨天下午同步清查轄內23家合法當舖，發現有2家違規依法報請警察局裁處。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局於昨天下午同步清查轄內23家合法當舖，發現有2家違規依法報請警察局裁處。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局於昨天下午同步清查轄內23家合法當舖，發現有2家違規依法報請警察局裁處。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局於昨天下午同步清查轄內23家合法當舖，發現有2家違規依法報請警察局裁處。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局於昨天下午同步清查轄內23家合法當舖，發現有2家違規依法報請警察局裁處。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局於昨天下午同步清查轄內23家合法當舖，發現有2家違規依法報請警察局裁處。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局於昨天下午同步清查轄內23家合法當舖，發現有2家違規依法報請警察局裁處。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局於昨天下午同步清查轄內23家合法當舖，發現有2家違規依法報請警察局裁處。記者曾伯愷／翻攝

警察 當鋪

延伸閱讀

2款泡麵又遭檢出致癌「環氧乙烷」！近半年檢出食品有哪些？

陸配子女能領6000元？ 財部：10月底前設籍就可領

籃球／林書豪按摩師遭爆是密醫 北市衛生局展開調查

土耳其台灣中心違法勸募 立委要負責人裘振宇退還捐款

相關新聞

最新！聯華食品北斗廠大火22人送醫 廚房起火濃煙擴散 10人OHCA

聯華食品北斗廠廠區今天上午發生大火，陸續救出22人送醫，剛已尋獲失蹤4人，已無生命跡象，總共26人其中10人OHCA(到...

傷亡增加！聯華食品北斗廠大火22人分送6醫院 3人不治

聯華食品北斗廠大火，經消防局歷經2個半小時灌救，大火已經撲滅，經清查，現場已無人受困，共22人送醫，10人到院無呼吸心跳...

調查局廉政大樓大火 初步排除人為縱火可能

調查局新北市新店局本部廉政大樓昨晚發生驚傳大火，所幸火勢在15分鐘內撲滅，無人傷亡。由於起火點位於廉政大樓一樓資通安全處...

能高山難華裔女教授失蹤5天 今被尋獲已身亡

一行6人登山隊能高安東軍縱走，走在隊伍後面的華裔美籍葉姓女教授、陳姓領隊一度失聯，陳姓領隊先被發現失溫死亡，失蹤的葉女經...

台南永康3樓學生套房起火18人幸運逃出 沒裝住警器將開罰

台南市永康區大灣路942巷一棟三層樓出租套房上午7點15分左右突然冒煙，起火後住在1樓2樓的10名住戶跑到屋外，2、3樓...

澎防部傳士兵失聯 母Po文急尋憂：大兵日記內容很不妙

澎湖一位焦急的母親昨晚在澎湖多個臉書社群PO文，急尋在澎防部服役的21歲兒子張兆林，部隊通知休假後失聯，提到兒子的莒光日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦