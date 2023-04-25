當鋪槍擊案後...防掛羊頭賣狗肉 三峽警查23家當舖2違規

有鑑於土城當舖接連兩起槍擊案，防止有不肖合法當舖業者掛羊頭賣狗肉暗藏不法。新北市三峽警分局於昨天下午同步清查轄內23家合法當舖，發現有2家當舖業者違反當鋪業法相關規定，依法函報警察局審認裁罰，最高可裁處5萬元罰鍰。

三峽警分局表示，依據當舖業法第23條規定及當舖業者管理規則第31條之規定，當地警察機關對於當舖業得視需要予以查察。如業者不願配合或規避警方稽核工作，警察機關也可依當鋪業法第29條規定祭出裁罰，最重將面臨新台幣10萬元以下罰鍰。

這次警方清查近3年變更、轉讓經營者、目前經營人員、店內常聚集人員、員工素行清查、門口停放車輛清查、有無非法放貸或有幫派堂口介入經營、有無依規定收當登記，有無作為詐欺水房處所的可能或集淪為招待所或從事犯罪的23家合法登記當舖。