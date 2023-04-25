熱血工程師轉行消防員 他跌碎頭骨死裡逃生要救更多人

桃園市八德區近年人口攀升，八德消防分隊近日一口氣納入4名新血，都是剛結訓的特考班新生，其中2人曾是工程師，因厭倦一成不變生活而萌生打火念頭，另外2人則分別是因為自己或家人接受緊急救護，體會到救護人員的偉大，希望能夠拯救更多寶貴性命。

28歲的林榮富小時候因父親罹癌逝世，對父親被救護車載走的那一幕難以忘懷，直覺消防工作偉大，長大後先投身消防替代役，並在消防前輩鼓勵與支持下報考，他期盼自己全心投入救援工作，貢獻社會。

29歲的郭柏威也是消防替代役，退伍後外派到大陸蘇州當工程師，工作輕鬆、每天坐在辦公室看資料，但郭感受不到任何目標與成就感，失去熱情那一刻，他想起當消防替代役期間滿滿的自我價值感，毅然決然踏上了消防路。

31歲的黃政揚原本是化學品公司的環安工程師，因公接觸到消防專業，曾受防火管理人與保安監督人訓練，在和消防員密切交流後激起滿腔熱血，想起小時侯家裡隔壁失火，覺得救災非常帥氣厲害，開始半工半讀並考取消防。

26歲的曾詠暄小學時曾騎腳踏車發生嚴重車禍，頭骨碎裂、失去意識，醒來後才得知是救護人員及時救治，讓他順利到院獲救；曾出社會後當過一段時間的健身教練，因緣際會得知救護人員和消防員是同一職業，一番準備後順利考取。