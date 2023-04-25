熱血工程師轉行消防員 他跌碎頭骨死裡逃生要救更多人
桃園市八德區近年人口攀升，八德消防分隊近日一口氣納入4名新血，都是剛結訓的特考班新生，其中2人曾是工程師，因厭倦一成不變生活而萌生打火念頭，另外2人則分別是因為自己或家人接受緊急救護，體會到救護人員的偉大，希望能夠拯救更多寶貴性命。
28歲的林榮富小時候因父親罹癌逝世，對父親被救護車載走的那一幕難以忘懷，直覺消防工作偉大，長大後先投身消防替代役，並在消防前輩鼓勵與支持下報考，他期盼自己全心投入救援工作，貢獻社會。
29歲的郭柏威也是消防替代役，退伍後外派到大陸蘇州當工程師，工作輕鬆、每天坐在辦公室看資料，但郭感受不到任何目標與成就感，失去熱情那一刻，他想起當消防替代役期間滿滿的自我價值感，毅然決然踏上了消防路。
31歲的黃政揚原本是化學品公司的環安工程師，因公接觸到消防專業，曾受防火管理人與保安監督人訓練，在和消防員密切交流後激起滿腔熱血，想起小時侯家裡隔壁失火，覺得救災非常帥氣厲害，開始半工半讀並考取消防。
26歲的曾詠暄小學時曾騎腳踏車發生嚴重車禍，頭骨碎裂、失去意識，醒來後才得知是救護人員及時救治，讓他順利到院獲救；曾出社會後當過一段時間的健身教練，因緣際會得知救護人員和消防員是同一職業，一番準備後順利考取。
分隊長鄭仁豪表示，4名「新同學」都具備中級救護技術員、救生員、火災搶救基礎班等各項專業證照，除了在分隊熟悉轄區特性及實務操練外，消防局緊接著也辦理大貨車駕駛訓練跟火場安全訓練，盼能迅速培養他們成為消防即戰力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言