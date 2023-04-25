懲「煎」除「餓」工業區廠協會理事長贈警客製煎餅
助學甲警分局懲「煎」除「餓，大台南和順工業區廠商協進會理事長陳文祥，昨致贈20箱客製平安煎餅，警方歡喜笑納，打趣是鼓舞警察士氣最實際又有創意的作為。
陳文祥長期支持警察出錢出力不求回報，昨下午至學甲警分局致贈20箱特製平安-「瓦煎餅」，慰勞學甲警分局維護地方治安之辛勞，煎餅圖案設計有警徽及學甲分局大姆指圖案等，讓初次看到的波麗士大人會心一笑，學甲警分局長劉全福代表接受致贈。
陳文祥表示，學甲警懲奸除惡不分晝夜，近期更是破獲不少大小刑案，感謝學甲警為民服務精神。他說，本次贈送煎餅樣式是經過多次調整，最終開創出具有獨特意義的「平安餅」，期望以這懲「煎」除「餓」的美意，讓警方宣導不只暖心也暖胃。
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