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高雄市AED密度達每10萬人口76.3台 安心場所逾500處

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

自動體外心臟電擊去顫器（簡稱AED）在許多國家被作為緊急醫療使用，是社會進步的指標之一，高雄市政府衛生局今天表示，至今年3月為止，高雄市共設置2073台AED，密度達到每10萬人口76.33台，超過全國平均53.72台，認證AED安心場所數達502處，後續將持續推動AED管理員教育訓練，保障民眾安全。

高雄市政府衛生局指出，依據衛生福利部規定，公告之交通要衝、長距離交通工具、觀光旅遊地區等八大類公共場所均應設置AED，並透過各局處不定期抽查，確保急救設備可在危急時刻發揮作用。

此外，高雄市認證安心場所數達502處，且逐年增長，高雄市政府衛生局表示，申請安心場所認證之類型，除八大類公告場所外，亦包含政府機關、台鐵三等站與簡易站、輪渡站、國民中、小學、私人公司、社區住宅、長照機構等，體現民眾高度認同AED及急救教育之必要性。

高雄市衛生局醫政事務科長陳建榮說，AED(Automated External Defibrillator)，稱為「自動體外心臟電擊去顫器」，是一台能夠自動偵測傷病患心律、並判斷是否須施以電擊協助心臟恢復正常運作的儀器。

陳建榮表示，因為AED使用的方式相當容易，開啟機器時，會有語音說明使用方式，並有圖示輔助說明，就像使用「傻瓜相機」一樣簡單，所以又被稱為「傻瓜電擊器」。

陳建榮指出，搶救突發性心跳停止的傷病患，一方面要趕快施行CPR（心肺復甦術），進行胸外按壓，使血液持續循環，提供身體重要器官氧氣；另一方面則需要利用電擊器進行去顫，使心臟恢復正常跳動，可以說CPR與AED電擊，是相輔相成的救命搭檔。

目前高雄市多由衛生局開設AED管理員課程，每年均開設4場次以上、平均可訓練超過300人次。

衛生局呼籲，無論是否為公告場所，為使AED有效運用及妥善管理，均建議場所設置AED管理員，衛生局將持續提供不收費之AED管理員教育訓練，並由所轄38區衛生所提供CPR+AED急救教育訓練，市民可洽消防分隊或急救責任醫院參與相關課程。

AED管理員教育訓練的學員，實際操作操作CPR及AED。圖／讀者提供
AED管理員教育訓練的學員，實際操作操作CPR及AED。圖／讀者提供
高雄市政府衛生局通過安心場所認證，並將證書明顯標示於正門口。圖／讀者提供
高雄市政府衛生局通過安心場所認證，並將證書明顯標示於正門口。圖／讀者提供
AED指示牌，民眾有需要時可遵循此指示牌以取得AED。圖／讀者提供
AED指示牌，民眾有需要時可遵循此指示牌以取得AED。圖／讀者提供
AED管理員教育訓練的學員，分組操作CPR及AED。圖／讀者提供
AED管理員教育訓練的學員，分組操作CPR及AED。圖／讀者提供
AED管理員教育訓練的學員，實際操作壓胸及使用AED。圖／讀者提供
AED管理員教育訓練的學員，實際操作壓胸及使用AED。圖／讀者提供

衛生局 AED 高雄市

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