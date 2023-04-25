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高雄街頭上演砸車傷人 警逮滋事者查出疑情海生波
高雄市苓雅區昨晚發生砸車事故，多名男子拿球棒涉嫌狠砸1輛轎車，打傷1名男子的頭、手。警方獲報，隨即趕到現場，逮捕涉案的唐姓等4男子，查出疑似情海生波，砸情敵人車洩憤。
據了解，昨天晚間近9時，唐姓男子（26歲）見余姓男子（24歲）的轎車停在高雄市苓雅區林南街余兄的手機通訊行附近，便與謝姓（33歲）、鍾姓（24歲）及黃姓（25歲）3男子前往涉嫌滋事。唐與謝、黃持棍棒涉嫌砸毀余姓男子的轎車，鍾在旁助勢。
余與洪姓女友（22歲）查看，才發現滋事者之一唐姓男子，是洪女的前男友。但是，余也遭唐等人涉嫌打傷雙手和頭部。
苓雅警分局據報，員警火速到場，逮捕滋事的唐等4人，並查扣棍棒3支、伸縮甩棍1支及無殺傷力的空氣槍1枝。
據悉，唐和洪女交往約5年，最近發現洪女移情別戀，而且新對象又是自己認識的人，他自認為已經到可以談婚嫁的時候，沒料到女友卻愛上別人，氣不過才對余出氣。全案由警方依傷害、毀損、恐嚇及妨害秩序等罪嫌，移送高雄地檢偵辦。
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