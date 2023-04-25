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大甲媽駐駕新港奉天宮 深夜前男女友巧遇爆眼紅大亂鬥
2023大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香行程，昨晚駐駕嘉義縣新港奉天宮，晚間11點多約9名男女在文昌國小附近，疑因前男女朋友巧遇，雙方一言不合，爆發鬥毆事件；嘉縣民雄警分局表示，初估9人鬥毆，因感情糾紛引爆衝突，與遶境活動無關。
據了解，昨晚11點多的鬥毆事件起因，為前男友巧遇前女友，看到前女友帶著現任老公，且雙方都是在地人，出門看大甲媽遶境熱鬧，一言不合，不顧人潮洶湧，直接在道路旁，拿交通錐及伸縮連桿狂砸，大打出手。
民雄警分局表示，昨夜11點多發生鬥毆事件，立即出動快打步隊，趕往現場控制場面，初步調查，有9人鬥毆，凌晨2點多已抓到6人，其餘3人身分已掌握，起因為感情糾紛，引起衝突，與遶境活動無關。
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