大甲媽駐駕新港奉天宮 深夜前男女友巧遇爆眼紅大亂鬥

2023大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香行程，昨晚駐駕嘉義縣新港奉天宮，晚間11點多約9名男女在文昌國小附近，疑因前男女朋友巧遇，雙方一言不合，爆發鬥毆事件；嘉縣民雄警分局表示，初估9人鬥毆，因感情糾紛引爆衝突，與遶境活動無關。

據了解，昨晚11點多的鬥毆事件起因，為前男友巧遇前女友，看到前女友帶著現任老公，且雙方都是在地人，出門看大甲媽遶境熱鬧，一言不合，不顧人潮洶湧，直接在道路旁，拿交通錐及伸縮連桿狂砸，大打出手。