台南永康3樓學生套房起火18人幸運逃出 沒裝住警器將開罰

台南永康三樓出租套房冒煙，18人逃離現場沒受傷，但因室內沒裝住宅起火警報器，消防局將開罰。記者周宗禎／翻攝 台南市永康區大灣路942巷一棟三層樓出租套房上午7點15分左右突然冒煙，起火後住在1樓2樓的10名住戶跑到屋外，2、3樓還有人在睡覺或不知道起火、發現濃煙瀰漫後躲在室內、後來由消防員引導離開，沒有人受傷。因為正值上課上班時間，許多民眾報案，也有許多民眾圍觀。因為這棟住很多學生的出租套房沒有裝設住宅用火災警報器，消防局表示將會開罰屋主。

台南市消防局得知是學校附近許多學生租住房屋起火，出動附近大灣、永康及保西等26車56民消防員前往，發現是1樓其中一個房間學生堆放的物品起火，火勢迅速撲滅，20平方公尺，房東要求調查起火原因。

台南市消防局表示，因為這棟出租套房沒有裝置住宅火警警報器，市府要求消防局對於校園附近的集合式住宅、學生宿舍進行一般消防安檢，因為附近的學生居住密集而且電力系統紊亂，住宅火警警報器設置可能不夠不齊，逃生路線可能被堆置個人用品等雜物，這些都希望能夠及早檢查以免產生事端，並對未裝設住宅警報器者開罰及限期改善。

附近的崑山科大表示，目前只有一名外籍學生住在那裡，學校要求校外訪視查看有沒有住宅警報器，已指派校安人員前往了解。另外兩所距離較遠的科大都表示沒有學生住那裡。