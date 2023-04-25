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澎防部傳士兵失聯 母Po文急尋憂：大兵日記內容很不妙

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導

澎湖一位焦急的母親昨晚在澎湖多個臉書社群PO文，急尋在澎防部服役的21歲兒子張兆林，部隊通知休假後失聯，提到兒子的莒光日誌（大兵日記）內容很不妙，擔心有輕生念頭。張母說，今天早上仍沒有消息。

這位母親PO文請求協尋，指兒子張兆林，21歲，身高約175公分，體重約60至65公斤。周六在澎湖職軍（陸軍）放假後，周六跟軍友聚餐完，表示要去網咖投宿，之後即失聯，昨晚(23日)11點軍中飯輔導長致電給後即表示，兒子逾假未歸。

張母說，軍方持續保持聯絡，詢問很多家庭，成長背景等等，她已經把所知道的都告知軍方。軍方持續回報，手機定位有移動。身為母親，她已經沒有別的辦法，所以請各位認識與不認識的好朋友，拜託台灣、澎湖鄉親幫忙找孩子！拜託拜託！

張母表示，軍方說是例行電訪放假人員，因為聯絡不到人，所以去查詢他的莒光日誌，發現內容不是很ok，擔心會有不好的念頭，所以趕緊聯絡通報家屬媽媽，昨天才算是收假日。

澎防部也在積極尋人，直到今天早上，母親還未接到尋到人的消息，有接到一些關懷電話。

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澎防部實施戰備演練。示意圖／聯合報資料照
澎防部實施戰備演練。示意圖／聯合報資料照

澎湖 陸軍

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