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台中后里民宅大火4人逃出 屋主母親和女兒2人受傷送醫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市后里區今天早上發生民宅火警，火煙迅速竄出，消防隊員到場搶救，屋內有4人，屋主夫妻逃出，屋主的母親和女兒受傷送醫，起火原因由消防局調查中。

台中市消防局今天早上5點多獲報，后里區三豐路四段有民宅火警，濃煙在一公里外可看到，派大批消防人車到場搶救，現場二名傷者救出，受困人員均被救出；這是后里區連續二天發生民宅火警，共造成3人受傷送醫，消防局提醒民眾防火。

台中市消防局今天早上5點17分獲報有住宅火警，派遣第五大隊、后里分隊、外埔分隊、豐原分隊及豐南分隊等5個分隊，共出動消防車16輛、救護車2車，消防人員38名在場搶救，由第五大隊副大隊長洪智勇擔任指揮官。

現場是3樓鐵皮建築物，2名民眾自行逃出，另獲報於3樓有2名民眾受困，消防人員到場搶救，由消防人員架設雙節梯協助1名民眾下樓，另1民眾引導住宅室內樓梯下樓，2名待救者早上5點50分全數脫困。

火勢在早上5點39分撲滅，進行殘火處理，現場燃燒面積約2平方公尺、無財物損失，民宅1樓客廳有裝設住警器。

大甲警分局義里派出所派遣警力現場管制並疏導交通；據了解，火警發生時，屋主夫妻與母親和女兒都在屋內，屋主夫妻逃出，屋主的84歲母親和31歲女兒獲救。

台中市后里區今天早上發生民宅火警，二人受傷送醫。圖／民眾提供
台中市后里區今天早上發生民宅火警，二人受傷送醫。圖／民眾提供
台中市后里區今天早上發生民宅火警，二人受傷送醫。圖／民眾提供
台中市后里區今天早上發生民宅火警，二人受傷送醫。圖／民眾提供
台中市后里區今天早上發生民宅火警，二人受傷送醫。圖／民眾提供
台中市后里區今天早上發生民宅火警，二人受傷送醫。圖／民眾提供
台中市后里區今天早上發生民宅火警，二人受傷送醫。圖／民眾提供
台中市后里區今天早上發生民宅火警，二人受傷送醫。圖／民眾提供

后里 火災

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