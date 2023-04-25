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影／警甩棍敲窗也不理 高雄車拒檢加速逃影片曝光 網友全怒了
高雄市鼓山警分局龍華所警員昨（24日）晚10時9分巡邏時，發現一輛白色休旅車違規，盤查對方卻拒檢，警方見駕駛意圖逃逸，持甩棍狂敲30多秒，沒料駕駛仍不甩，最後仍加速逃脫，警方正全力追緝中。
警方持甩棍破窗的影片，昨天深夜被放上臉書社團「爆料公社」，網友看到警方甩棍敲到「歪了」，玻璃仍變蜘蛛網狀，仍未成功破窗，留言幫警察打氣「都敲到沒力了！」「乖乖配合員警不好嗎？」
警方表示，昨天巡邏經鼓山區華寧路與華泰路口時，發現白色休旅車違規跨越雙黃線迴轉，隨即尾隨盤查，駕駛發現警方跟在後方，在附近繞圈。
後來趁路口停等紅燈時下車，員警拍窗示意停車，但駕駛不理會，竟趁機加速逃逸，行經翠華路與翠峰路口，休旅車再次闖紅燈，改以危險駕駛方式逃逸。
沒多久，接近國道10號交流道時，因車潮眾多，該輛休旅車受困車陣，警方趁機下車持甩棍猛敲車窗，結果對方仍不理會，最後倒車脫離車陣，隨即加速逃離。
警方指出，員警是為免拒檢駕駛以危險方式兔脫，持警棍敲打車窗與前擋風玻璃，企圖逼迫駕駛下車，沒想到這輛轎車竟倒車，隨後直上國道10號逃逸，當下即放棄尾隨，過程中無人員受傷。
經警方聯繫車主，家屬指稱，該車平時由女車主的父親使用，警方今天上午將持續追查涉案駕駛到案了解。
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