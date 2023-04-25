又是國道1號145公里...1轎車衝落邊坡 駕駛受傷送醫
國道1號145.5公里苗栗縣銅鑼鄉南下路段，今天凌晨發生轎車撞擊內側護欄後衝落邊坡，車子翻覆四腳朝天，李姓駕駛（45歲）受困車內，消防人員救出送醫，事故原因國道警方進一步調查中。
苗栗縣政府消防局今天凌晨1點左右接獲報案，調派銅鑼、苗栗、特搜分隊6車11人趕往現場，初步調查李男駕車在國1號145.5公里處，撞擊護欄後，車子衝落南下、北上車道間隙約6公尺深邊坡下方，四腳朝天翻覆，李男受困在車內。車輛正下方。
消防人員使用油壓撐開器，救出李男脫困後，由國道拖吊車吊掛至高速公路上方，李男者意識清楚，頭部撕裂傷，肢體擦傷，送苗栗市大千醫院治療，案由國道警方處理中。
警方說，國道1號銅鑼鄉南下路段同一地點，今年4月4日晚上也發生一輛轎車翻落邊坡，車內5人2人重傷3人輕傷送醫，隔了21天，兩起事故如出一轍，原因進一步調查釐清中。
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