成大醫學院學生凌晨做實驗 散發刺鼻氣體1人就醫

台南市成功大學醫學院學生，今天凌晨零點30分在學校大樓2樓做實驗，將丙酮倒入廢料桶後產生刺鼻氣體，1名男學生接觸後感覺不適到成大附設醫院急診室，留院觀察無大礙。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天凌晨零點30分接獲報案，成功大學醫學院傳出刺鼻味道，起初原因不明，可能有火警，中心派出公園、中正、和緯等消防人車到場後查明。校方守衛告知消防人員，可能是學生做實驗後產生刺鼻氣體。

公園等消防分隊人員進入2樓實驗室進行了解，原來是學生做實驗後，將化學原料丙酮倒入約5公升廢料桶後產生刺鼻氣體，1名男學生接觸後感覺不適到成大附設醫院急診室，留院觀察無大礙。