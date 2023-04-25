成大醫學院學生凌晨做實驗 散發刺鼻氣體1人就醫

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市成功大學醫學院學生，今天凌晨零點30分在學校大樓2樓做實驗，將丙酮倒入廢料桶後產生刺鼻氣體，1名男學生接觸後感覺不適到成大附設醫院急診室，留院觀察無大礙。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天凌晨零點30分接獲報案，成功大學醫學院傳出刺鼻味道，起初原因不明，可能有火警，中心派出公園、中正、和緯等消防人車到場後查明。校方守衛告知消防人員，可能是學生做實驗後產生刺鼻氣體。

公園等消防分隊人員進入2樓實驗室進行了解，原來是學生做實驗後，將化學原料丙酮倒入約5公升廢料桶後產生刺鼻氣體，1名男學生接觸後感覺不適到成大附設醫院急診室，留院觀察無大礙。

消防人員除提醒學生注意做實驗安全，並等到刺鼻氣體全都散去後才收隊返回各隊部。

成大醫學院學生今天凌晨在校做實驗散發刺鼻氣體，消防人車到場協助處理 。記者黃宣翰／攝影
成大醫學院學生今天凌晨在校做實驗散發刺鼻氣體，消防人車到場協助處理 。記者黃宣翰／攝影
成大醫學院學生今天凌晨在學校大樓做實驗散發刺鼻氣體，消防人車到場協助處理 。記者黃宣翰／攝影
成大醫學院學生今天凌晨在學校大樓做實驗散發刺鼻氣體，消防人車到場協助處理 。記者黃宣翰／攝影

醫學院 成功大學 台南

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