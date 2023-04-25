基隆敦南科技廠區暗夜火警 幸無人傷亡

位於基隆市大武崙工業區的敦南科技股份有限公司昨天深夜近11時發生火警，消防人員抵達時，廠區的「黃光室」已啟動自動灑水設備，火勢約40分鐘後撲滅，所幸無人傷亡。

基隆市消防局昨天深夜10時51分獲報後，立即出動安樂、仁愛、百福、信義、七堵消防分隊共18車37人前往搶救，消防抵達時，廠區的「黃光室」自動灑水設備已啟動。

消防人員立即噴灑化學泡沫灌救，火勢在昨天深夜11時17分受到控制，約再過15分鐘後撲滅，至於財物損失、燃燒面積和起火原因，仍有待後續調查。

同一廠區在2021年3月8日中午，有變電箱突然起火燃燒，引燃一旁存放氨水的化學槽，現場竄出大量濃煙，所幸火勢很快撲滅，無人受傷。

敦南科技股份有限公司創立於1990年，於2020年正式併入達爾國際（Diodes group），產品涵蓋廣泛領域，包括分離、邏輯、類比及混合訊號半導體市場，也為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車等市場提供服務。