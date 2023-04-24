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調查局本部晚間失火 局長辦公室就在該大樓

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局本部晚間傳出火警，據了解，起火點位於局本部廉政大樓一樓，夜間大量濃煙竄起嚇壞周邊鄰居，局長王俊力辦公室也在該棟大樓，警消獲報已前往布水線，由於調查局內部存放許多機密資料，是否有卷證或公文遭火損，目前還在了解，起火原因調查中。

調查局長王俊力於現場了解狀況

【中央社／新北24日電】

新北市新店區中華路調查局廉政大樓今晚發生火警，消防局獲報迅速灌救，火勢已控制，目前暫無人傷亡。

警消今晚8時44分獲報，調查局廉政大樓火警，1樓有火煙冒出，消防局派遣27車，69人前往救援，火勢於9時8分控制，暫無人員傷亡；起火原因待查。

調查局長、副局長等主管辦公室均位在廉政大樓，大樓內另有經濟犯罪防制處、廉政處等辦公室，甚至包括資通安全處的機房設備也在這棟大樓；火災發生原因與損害尚待進一步釐清，據了解，調查局長王俊力在現場了解狀況。

調查局晚間發生火警，新北市消防局派遣人車前往救援。記者李易昌／翻攝
調查局晚間發生火警，新北市消防局派遣人車前往救援。記者李易昌／翻攝
調查局本部廉政大樓晚間傳出火警。圖／讀者提供
調查局本部廉政大樓晚間傳出火警。圖／讀者提供
調查局本部廉政大樓晚間傳出火警。圖／讀者提供
調查局本部廉政大樓晚間傳出火警。圖／讀者提供
調查局晚間發生火警，新北市消防局派遣人車前往救援。記者李易昌／翻攝
調查局晚間發生火警，新北市消防局派遣人車前往救援。記者李易昌／翻攝
調查局晚間發生火警，新北市消防局派遣人車前往救援。記者李易昌／翻攝
調查局晚間發生火警，新北市消防局派遣人車前往救援。記者李易昌／翻攝
調查局晚間發生火警，新北市消防局派遣人車前往救援。記者李易昌／翻攝
調查局晚間發生火警，新北市消防局派遣人車前往救援。記者李易昌／翻攝
調查局晚間發生火警，新北市消防局派遣人車前往救援。記者李易昌／翻攝
調查局晚間發生火警，新北市消防局派遣人車前往救援。記者李易昌／翻攝
調查局晚間發生火警，新北市消防局派遣人車前往救援。記者李易昌／翻攝
調查局晚間發生火警，新北市消防局派遣人車前往救援。記者李易昌／翻攝
調查局晚間發生火警，新北市消防局派遣人車前往救援。記者李易昌／翻攝
調查局晚間發生火警，新北市消防局派遣人車前往救援。記者李易昌／翻攝
調查局晚間發生火警，新北市消防局派遣人車前往救援。記者李易昌／翻攝
調查局晚間發生火警，新北市消防局派遣人車前往救援。記者李易昌／翻攝
調查局晚間發生火警，新北市消防局派遣人車前往救援。記者李易昌／翻攝
調查局晚間發生火警，新北市消防局派遣人車前往救援。記者李易昌／翻攝

王俊力 火災 調查局

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