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嘉義女子疑在郵局自殘 搶救後生命跡象穩定

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市玉山路郵局今天傍晚傳出有名女子疑在廁所內自殘，嘉義市消防局據報趕往現場救援，消防救護人員破壞無障礙廁所才將女子救出，女子頸部及手腕都有傷口，呈現OHCA，緊急送醫搶救後生命跡象穩定。

今天傍晚5時17分嘉義市消防局接獲報案，市區玉山路郵局無障礙廁所有名女子疑似自殘，立即派救護車、裝備車前往，破門發現現場大片血跡，女子頸部及手腕都有傷口，緊急送醫搶救。

嘉義郵局表示，傍晚有民眾想借用無障礙廁所，門卻打不開，敲門也無人回應，才向郵局人員反應，郵局人員查看發現廁所門反鎖，趕緊報案。

警方表示，傍晚5時11分許，接獲報案後即派員前往查處，發現1樓廁所拉門深鎖，敲門沒有人回應，警員便用力拉開破門，發現有名女子稍有意識倒臥在廁所地板，頸部及手腕部明顯有刀傷及鮮血，洗手台有沾鮮血的菜刀，警方立即通知救護車到場急救協助送醫並通知鑑識到場採證。

警方調閱監視器發現這名女子下午2時45分進入廁所後就沒有出來，直到警方到場破門搶救，送醫後生命跡象穩定。

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消防救護人員趕到現場女子倒在廁所地板，緊急搶救送醫。記者李宗祐／翻攝
消防救護人員趕到現場女子倒在廁所地板，緊急搶救送醫。記者李宗祐／翻攝

郵局 嘉義

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