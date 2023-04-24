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消防局救生演習變真救援 新利器「遙控救生圈」建功

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣消防局昨與岸巡、水上救生救難協會在竹南鎮假日之森舉辦水上救生演習，未料演到一半，忽然真的有人溺水大聲求救，原本的演習就馬上變成真正的救援，現場救難協會人員立即使用去年才採購的「遙控式動力救生圈」，順利將海上漂流民眾拉救回岸邊，也贏得功德與掌聲。

今天傍晚苗栗縣消防局在粉專披露這起救援成功訊息後，網友紛紛留言「真是超酷的！」、「救援過程，真的好厲害耶！」小編也回應說「去年補助給苗栗縣水上救生救難協的裝備，今年建功啦！」

消防局指出，近年來假日之森海域每逢假日都會吸引大批衝浪及水上運動遊客，苗栗縣水上救生救難協會都會義務性派員在重點時段進行安全巡守，因此去年消防局也補助協會採購一批水上救援器材，其中就包含新利器「遙控救生圈」，沒想到昨演習當中就投入真正救援行動，並確實發揮其功效。

當地衝浪業者Tony Fish說，昨天現場狀況是演練當中， 突遇泳客受困於離岸流，剛好漂流到演練團隊正前方外側海域，大聲呼救，在地衝浪教練兩人攜帶衝浪板快速划向受困民眾，岸邊水上救生救難協會同步出動遙控救生圈，在地衝浪業者同時以空拍機監控救援狀況回報，遙控救生圈將民眾拖行回近岸，再由協會救生員前往協助返回岸上休息。

他也指出，演習時，遙控救生圈一度差點撞上救溺演練夥伴，因此建議在有海浪的狀況下，需要有製高點觀察，才有辦法發揮最佳效果。

苗栗縣消防局今天傍晚在臉書粉專披露這起救援成功訊息後，網友紛紛留言「真是超酷的！」圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣消防局今天傍晚在臉書粉專披露這起救援成功訊息後，網友紛紛留言「真是超酷的！」圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣水上救生救難協會夏季假日都會義務性派員在假日之森進行安全巡守，因此去年消防局也補助協會採購一批水上救援器材，其中就包含新利器「遙控救生圈」，沒想到昨演習當中就投入真正救援行動。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣水上救生救難協會夏季假日都會義務性派員在假日之森進行安全巡守，因此去年消防局也補助協會採購一批水上救援器材，其中就包含新利器「遙控救生圈」，沒想到昨演習當中就投入真正救援行動。圖／苗栗縣消防局提供
現場救難協會人員使用去年才採購的「遙控式動力救生圈」，順利將海上漂流民眾拉救回岸邊。圖／苗栗縣消防局提供
現場救難協會人員使用去年才採購的「遙控式動力救生圈」，順利將海上漂流民眾拉救回岸邊。圖／苗栗縣消防局提供

演習 苗栗縣 空拍機

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