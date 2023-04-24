消防局救生演習變真救援 新利器「遙控救生圈」建功
苗栗縣消防局昨與岸巡、水上救生救難協會在竹南鎮假日之森舉辦水上救生演習，未料演到一半，忽然真的有人溺水大聲求救，原本的演習就馬上變成真正的救援，現場救難協會人員立即使用去年才採購的「遙控式動力救生圈」，順利將海上漂流民眾拉救回岸邊，也贏得功德與掌聲。
今天傍晚苗栗縣消防局在粉專披露這起救援成功訊息後，網友紛紛留言「真是超酷的！」、「救援過程，真的好厲害耶！」小編也回應說「去年補助給苗栗縣水上救生救難協的裝備，今年建功啦！」
消防局指出，近年來假日之森海域每逢假日都會吸引大批衝浪及水上運動遊客，苗栗縣水上救生救難協會都會義務性派員在重點時段進行安全巡守，因此去年消防局也補助協會採購一批水上救援器材，其中就包含新利器「遙控救生圈」，沒想到昨演習當中就投入真正救援行動，並確實發揮其功效。
當地衝浪業者Tony Fish說，昨天現場狀況是演練當中， 突遇泳客受困於離岸流，剛好漂流到演練團隊正前方外側海域，大聲呼救，在地衝浪教練兩人攜帶衝浪板快速划向受困民眾，岸邊水上救生救難協會同步出動遙控救生圈，在地衝浪業者同時以空拍機監控救援狀況回報，遙控救生圈將民眾拖行回近岸，再由協會救生員前往協助返回岸上休息。
他也指出，演習時，遙控救生圈一度差點撞上救溺演練夥伴，因此建議在有海浪的狀況下，需要有製高點觀察，才有辦法發揮最佳效果。
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