台南柳營民宅晚間火警 6人驚險脫困2人嗆傷送醫

台南市柳營區光福里今晚發生民宅火警，火舌迅速竄升，一度傳出屋內6人失聯，最後都及時逃出，其中2人有輕微擦傷，火勢約45分撲滅，眾人餘悸猶存，起火原因待查。

火警發生在晚間約8點，台南市消防局獲報緊急調派第一、二大隊柳營、新營、鹽水、分隊等17車35名消防隊員趕往，現場為3樓連棟透天厝，起火點為3樓後方鐵皮屋，經查屋內住有6人，一度傳出失聯，引起消防隊員緊張，經趕緊急協尋確認，其中4人已逃出戶外，還有77歲及52歲兩名男性3樓受困，情勢危急。