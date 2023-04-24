快訊

濃煙竄天！調查局新店本部晚間失火 局長辦公室就在該大樓

再度參選總統 郭台銘感性揭原因：從兩角度看到台灣機會

大甲媽進香人氣最高的午餐 人手一枝邊走邊吃「透心涼」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南柳營民宅晚間火警 6人驚險脫困2人嗆傷送醫

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市柳營區光福里今晚發生民宅火警，火舌迅速竄升，一度傳出屋內6人失聯，最後都及時逃出，其中2人有輕微擦傷，火勢約45分撲滅，眾人餘悸猶存，起火原因待查。

火警發生在晚間約8點，台南市消防局獲報緊急調派第一、二大隊柳營、新營、鹽水、分隊等17車35名消防隊員趕往，現場為3樓連棟透天厝，起火點為3樓後方鐵皮屋，經查屋內住有6人，一度傳出失聯，引起消防隊員緊張，經趕緊急協尋確認，其中4人已逃出戶外，還有77歲及52歲兩名男性3樓受困，情勢危急。

消防隊員緊急架梯救援，引導2人疏散至隔壁鄰戶，最後順利脫險，火勢在8點45分撲滅，兩人都有輕微吸入性嗆傷，緊急送往柳營奇美醫院救治，意識清楚。

台南柳營透天厝頂樓晚間傳出火警，現場架梯搭救，2人嗆傷送醫。圖 ／民眾提供
台南柳營透天厝頂樓晚間傳出火警，現場架梯搭救，2人嗆傷送醫。圖 ／民眾提供
台南柳營透天厝頂樓晚間傳出火警，2人嗆傷送醫。圖 ／民眾提供
台南柳營透天厝頂樓晚間傳出火警，2人嗆傷送醫。圖 ／民眾提供

台南 透天厝 火災

延伸閱讀

基隆民宅起火…屋主母親命喪火場 房內可疑鐵罐帶回鑑識

后里民宅大火消防隊員架梯救出5人 1長者送醫

北市重慶酸辣粉火警 消防拉水線、動員雲梯車幸無人傷

九旬婦兒子前一天癌症才離世 當天無情火她葬身火窟

相關新聞

「無臉男」過金崙大橋突躺下擺POSE 警要查辦罰500元

一名年輕男子在台東太麻里金崙大橋上，身穿動畫「神隱少女」中「無臉男」服裝通過斑馬線時，突側躺在斑馬線上，手臂撐頭擺POS...

台南柳營民宅晚間火警 6人驚險脫困2人嗆傷送醫

台南市柳營區光福里今晚發生民宅火警，火舌迅速竄升，一度傳出屋內6人失聯，最後都及時逃出，其中2人有輕微擦傷，火勢約45分...

男子二度超商偷酒得逞 第三度要再偷被店員追捕仍逃逸

一名男子今天下午到台中市沙鹿區一家超商涉嫌偷酒，偷了二次還想再偷，第三度偷酒時被店員發現，店員拉住他的手和提袋仍被逃走，...

影／金門蘭湖溺水案83人地毯式搜索 仍傳憾事

金門昨上午發生蘭湖溺水案件，金門消防局獲報後立即派員前往，由於無明確目擊者指出落水位置，最後在縮小範圍下於今日下午1時5...

異想天開印表機製千元偽鈔 消費丟一句「不用找錢」判3年6個月

屏東高姓男子與友人異想天開，竟以市售印表機偽造國幣，與友人趁酒醉膽大持假鈔消費，向沈姓檳榔攤老闆購買商品後駕車離去，事後...

影／轉彎未禮讓直行車 台中「醫院廂型車」撞轎車釀2人傷

台中市北屯區環中東路、軍福九路在今天下午1時許，發生一起廂型車與轎車的交通事故，釀2名駕駛受傷送醫，經查，廂型車所屬慈濟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦