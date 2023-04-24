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住宿券變餐券、BP門票成空氣票 主婦和高中生都受騙

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

南韓天團「BLACKPINK」來台演唱，一票難求，無業的胡姓女子看準詐騙商機，成立假網頁售票，1名17歲女高中生花4萬元買4張搖滾區黃牛票，結果變空氣票；一名家庭主婦買宜蘭飯店住宿券，結果收到陶板屋餐券；高市刑大警方循線逮2女1男嫌犯，估計2案共有40餘人受害，遭詐40餘萬。

高市刑大偵三隊8分隊警方，受理網購詐欺案，從大數據循線追查，發現無業的32歲胡姓女子，得知南韓天團「BLACKPINK」將來台開唱，料定門票秒殺後，成立假網頁，佯裝出售多餘的門票。

不少黑粉歌迷為一求偶像演唱會門票，落入胡女設下的售票陷阱，紛紛掏錢購買門票，其中17歲女高中生為和同學一睹偶像風采，也幫同學一起買票，一口氣花了4萬元買4張票，結果演唱會時間到，門票未到手，成空氣票，才知受騙；約有15餘人遭詐10餘萬元。

警方調查，34歲的陳姓女子和39歲的張姓男子，2月到4月間，在網路上成立販售宜蘭蘭城菁英飯店的住宿券，還強調平日住宿含早餐，1張7800元，「有多張」，可接受郵寄、已面交多次等訊息，吸引想到宜蘭遊玩的旅客搶訂，再由張到各地郵局郵寄，以規避警方追查。

一名37歲的林姓家庭主婦，看到陳女設的網頁訊息，以為搶到好康，買了一張7800餐券加28元郵資，結果住宿券寄到手，卻變成一張陶板屋餐券，才知受騙；約有2、30多人受害，受騙金額達30餘萬元。

警方循線追查，上周在彰化逮捕胡姓女子，另在桃園和中壢查獲陳、張2人，警詢後依詐欺罪嫌送辦，檢方諭令3人均交保候傳。

陳姓女子設立販售宜蘭星級飯店的住宿券假網頁，讓消費者以為搶到好康，有家庭主婦花錢買了一張，結果卻變成陶板屋餐券，才知受騙；警方逮獲陳女送辦。記者石秀華／翻攝
陳姓女子設立販售宜蘭星級飯店的住宿券假網頁，讓消費者以為搶到好康，有家庭主婦花錢買了一張，結果卻變成陶板屋餐券，才知受騙；警方逮獲陳女送辦。記者石秀華／翻攝
BLACKPINK歌迷為一求演唱會門票，落入胡姓女子設下的假網頁售票陷阱，警方逮獲胡女送辦。記者石秀華／翻攝
BLACKPINK歌迷為一求演唱會門票，落入胡姓女子設下的假網頁售票陷阱，警方逮獲胡女送辦。記者石秀華／翻攝

住宿券 宜蘭 演唱會

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