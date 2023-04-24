連破詐騙毒品黑幫案頒獎金 桃警長：破案愈大獎金愈多
桃園市中壢警方最近接獲檢舉後連續佈樁埋伏，警方喬裝買家在桃園查獲郭姓男子4人販售毒咖啡，執行南桃園掃蕩黑幫分子，並在中壢區查獲詐騙集團黃姓車手正在郵局提領25萬元，市警局長吳坤旭今天下午頒發獎金表揚、表示，為激勵士氣，根據破案獎勵，破案愈大、獎金愈多，鼓勵基層作好治安工作。
中壢警方最近相繼破獲販賣毒品案逮捕3人、掃蕩竹聯幫信堂黑幫分子治平專案檢肅5人、查獲詐騙集團車手案，吳坤旭頒發破案茶及獎金，桃園市義刑大隊長吳裕松、義刑副大隊長彭久銘及中壢警友辦事處副主任王興業、興國站榮譽站長黃龍意、中壢志工中隊長涂秀禎紛紛提供獎金表揚，肯定警方維護治安的努力。
中壢警方查獲23歲郭姓男子3人販賣毒品案，員警喬裝買家以7000元佯稱購買毒咖啡20包，郭男出面交易被警方逮捕及查獲毒咖啡包，另在中壢、龍潭多處掃蕩逮捕竹聯幫信堂黑幫分子楊男5人，查獲逮捕45歲詐騙集團楊姓車手正在中壢郵局提款機提領25萬元現金，查出被害人蕭姓男子多人被騙40萬元。
吳坤旭表示，目前警方以掃黑、緝毒、打詐及肅槍為4大重點，為鼓勵基層士氣，根據市刑大破案獎勵規定，員警依破案類型頒發不同金額獎勵，此外還有行政獎勵記功嘉獎，或在局務會議頒獎、或由市長頒獎表揚，為獎勵破案，破案愈大、獎金愈多，鼓勵員警爭取榮譽，「有士氣才能作事」。
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