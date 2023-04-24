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「無臉男」過金崙大橋突躺下擺POSE 警要查辦罰500元

聯合報／ 記者卜敏正古和純／台東即時報導

一名年輕男子在台東太麻里金崙大橋上，身穿動畫「神隱少女」中「無臉男」服裝通過斑馬線時，突側躺在斑馬線上，手臂撐頭擺POSE，隨後起身走過馬路，網友將影片PO網直批，不重視交通安全？無聊到這種地步嗎？台東大武分局表示，將循線追查男子身分、依法開罰。

台東縣大武分局交通組長詹勳昌表示，研判男子的行為只是為了搞笑，但已經違反道交條例78條第1項第4款，「在繁忙到路追逐、坐、臥、蹲立，足以妨礙交通」，可處500元罰款，將調查男子身份、依法開罰，也呼籲民眾注意自身安全，切勿做違反交通規則行為。

網友今在臉書爆料公社上傳一段影片，影片中有名穿「無臉男」服裝的人，穿越金崙大橋斑馬線時，走到路中間時突然躺下來擺POSE，隨後又起身走過馬路，最後脫下衣服後，是一名戴眼鏡、口罩年輕男子，拍攝者也不斷質疑「XX 這是在幹什麼？」網友看了也疑問，「真的無聊到這個地步？」

穿「無臉男」服裝的人，穿越金崙大橋斑馬線時，走在路中間時突然躺下來擺出POSE。記者卜敏正／翻攝
穿「無臉男」服裝的人，穿越金崙大橋斑馬線時，走在路中間時突然躺下來擺出POSE。記者卜敏正／翻攝

台東

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