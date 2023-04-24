「無臉男」過金崙大橋突躺下擺POSE 警要查辦罰500元

一名年輕男子在台東太麻里金崙大橋上，身穿動畫「神隱少女」中「無臉男」服裝通過斑馬線時，突側躺在斑馬線上，手臂撐頭擺POSE，隨後起身走過馬路，網友將影片PO網直批，不重視交通安全？無聊到這種地步嗎？台東大武分局表示，將循線追查男子身分、依法開罰。

台東縣大武分局交通組長詹勳昌表示，研判男子的行為只是為了搞笑，但已經違反道交條例78條第1項第4款，「在繁忙到路追逐、坐、臥、蹲立，足以妨礙交通」，可處500元罰款，將調查男子身份、依法開罰，也呼籲民眾注意自身安全，切勿做違反交通規則行為。