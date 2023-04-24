萬華警銀行巡簽遇車手 他推託公司領錢...警用一招讓他認栽
王姓男子是詐騙集團車手，前天跑去台北市萬華區某銀行要領贓款，行為怪異引起巡簽員警注意盤查，他堅稱自己是替公司提款，警方見他語氣心虛、回答有漏洞，靈機一動，請金融機構幫忙求證，果然他手上的金融卡帳戶所有人已報警，王男見露餡才承認車手身分，警詢後被依詐欺等罪嫌送辦。
台北市萬華警方22日晚上7點多執行金融機構巡簽勤務，在昆明街某銀行發現王男（25歲）不斷提領現金、形跡可疑，認定有異上前盤查。
警問「在幹嘛？領什麼款？」王男神情緊張，推託說「沒有啊，我在替公司領錢」，員警再追問，王男故作鎮定一一回答，甚至還「掰」了一個金融卡的帳戶所有人。
王男雖然對提問都有問有答，但員警始終感覺怪異、高度懷疑他就是車手，靈機一動，反向請銀行端了解該帳戶所有人以及帳戶狀況，確認得知，果然該金融卡片的所有人日前遭假求職話術誘騙而寄出金融卡，還向台中市警方報案。
警方立刻戳破「公司提款」說詞，王男這才承認自己是詐騙集團車手，稱已經領了9萬元，要再領取帳戶內剩下的5萬9900元，警詢後依詐欺、洗錢等罪嫌送辦。
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