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嘉義女子疑在郵局輕生 命危送醫搶救
嘉義市玉山路郵局今天傍晚傳出有名女子疑在廁所內自殘，嘉義市消防局據報趕往現場救援，消防救護人員破壞無障礙廁所才將女子救出，女子喉部及手腕都有傷口，呈現OHCA，緊急送醫搶救，全案由警方調查中。
今天傍晚5時17分嘉義市消防局接獲報案，市區玉山路郵局有名女子疑在無障礙廁所自殘，立即派救護車、裝備車前往，破門發現現場大片血跡，年約69歲女子喉部及手腕都有傷口，緊急送醫搶救。
嘉義郵局表示，傍晚有民眾想借用無障礙廁所，門卻打不開，敲門也無人回應，才向郵局人員反應，郵局人員查看發現廁所門反鎖，趕緊報案。
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