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影／金門蘭湖溺水案83人地毯式搜索 仍傳憾事

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導

金門昨上午發生蘭湖溺水案件，金門消防局獲報後立即派員前往，由於無明確目擊者指出落水位置，最後在縮小範圍下於今日下午1時50分尋獲溺者，尋獲時溺者已呈明顯死亡跡象，後續遺體交由警方處置。

消防局說明，昨上午11時7分接獲報案後，消防局第二大隊出動各式車輛計8車2艇出勤抵達現場，先與金湖警察所員警針對救災情資蒐集及交換，後接續以與警方以車巡及徒步方式環湖搜尋可能跡象，並搭配現場所遺留拖鞋等跡證，綜合研判可能落水位置為靠社福館側階梯位置。

消防局表示，連續兩日以霸王勾及船艇造浪等方式，加速救援時效，經兩天搜尋並針對所掌握之情資綜合研判，做縮小搜索範圍，兩天累計動員職義消人次83員進行地毯式搜尋，今下午1時50分，於所研判落水位置前方約5至10公尺尋獲落水民眾，隨後立即將遺體打撈上岸，並通知員警及家屬前來指認，經指認確認為日前失蹤通報協尋的許姓男子，後續事宜交由警局接續辦理。

消防局補充，金門縣長陳福海、金湖鎮代表會主席蔡乃靖、瓊林里長蔡懷芝於案發後都抵達現場關心，並由消防局局長呂英華召集第二大隊大隊長陳國瑋及副大隊長董紀瑋做救援戰術研討，除具體指示勤務戰術面向外，也考量可能湖面流向，特別叮囑應注意湖泊周遭狀況，以岸際周圍為重點巡視位置，最後順利完成搜救。

陳國瑋在此呼籲，夏季為溺水事件高峰期，戲水時應選擇有救生人員的水域，勿游出警戒區，且應做完暖身運動再下水，以免抽筋；如遇有人溺水，可持救生器材施救並儘速撥打119報案，以利第一時間執行救援行動，確保民眾生命安全。

金門昨上午發生蘭湖溺水案件，金門消防局獲報後立即派員前往。圖／金門消防局提供
金門昨上午發生蘭湖溺水案件，金門消防局獲報後立即派員前往。圖／金門消防局提供
金門昨上午發生蘭湖溺水案件，金門消防局獲報後立即派員前往。圖／金門消防局提供
金門昨上午發生蘭湖溺水案件，金門消防局獲報後立即派員前往。圖／金門消防局提供
金門昨上午發生蘭湖溺水案件，金門消防局獲報後立即派員前往。圖／金門消防局提供
金門昨上午發生蘭湖溺水案件，金門消防局獲報後立即派員前往。圖／金門消防局提供

金門 溺水

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