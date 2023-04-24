異想天開印表機製千元偽鈔 消費丟一句「不用找錢」判3年6個月

屏東高姓男子與友人異想天開，竟以市售印表機偽造國幣，與友人趁酒醉膽大持假鈔消費，向沈姓檳榔攤老闆購買商品後駕車離去，事後店家查覺異樣驚覺受騙報案，警方循線逮人移送法辦，屏東地方法院依違反妨害國幣懲治條例，判他3年6月徒刑，可上訴。

法院指出，高姓男子與友人陳男於前年3月8日受友人鍾姓男子提議共謀，到某知名電器量販店購買1台彩色印表機，再到某連鎖文具店，以手觸摸尋找與真鈔觸感相同的紙張，選擇購買4本3孔活頁內紙後，同日再將犯案工具載到鍾男位於屏東市的住家內，先將真鈔作為底稿，以印表機接續仿印，製作偽造紙幣的正反面，再以美工刀、剪刀及塑膠尺裁剪至現行面額千元大鈔的規格，共製造275張流水號均為「NW287544EK」的千元偽鈔，另盤點記載市區內藥局，製作預備犯案店家清冊。

法院表示，鍾男在一個禮拜後晚上8點6分左右，載著高男與2名傳播小姐，開1輛車到1間檳榔攤，他因酒後興起以3張千元偽鈔，購買2瓶洋酒、2包香菸、2瓶礦泉水，丟下一句「不用找錢」後駕車離去，收受偽鈔的沈姓檳榔攤老闆當下未察覺，事後檢查發現有異報案求助，警方先行逮補鍾、陳2名犯嫌，而高男則於友人遭逮後2個月主動投案。

法院認定高男非主導角色且未親自使用偽造紙幣，犯後坦承態度良好，也與被害人沈姓老闆達成和解，依違反妨害國幣懲治條例，判他3年6月徒刑，可上訴。

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