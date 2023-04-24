影／轉彎未禮讓直行車 台中醫院廂型車撞轎車釀2人傷

台中市北屯區環中東路、軍福九路在今天下午1時許，發生一起廂型車與轎車的交通事故，釀2名駕駛受傷送醫，經查，廂型車所屬慈濟醫院，當時疑轉彎未禮讓直行車才會釀禍，不過幸好當時廂型車內沒有載送患者，詳細肇事原因待後續釐清。

經查，劉姓男子（69歲）在今天下午1時許，駕駛慈濟醫院的廂型車，沿環中東路向左轉軍福九路行駛，當時張姓男子（28歲）駕駛轎車沿環中東路往北方向直行，兩車在環中東路、軍福九路口肇事，廂型車車右前側身與轎車左前車頭發生毀損碰撞。

警、消獲報到場，因有轎車駕駛因車禍，一度卡在車內，雙方駕駛經救出後，手腳有擦撞傷，送醫治療無大礙，雙方駕駛都無酒駕情事，車上無其他乘客。