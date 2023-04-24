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影／烘焙師掉4.3萬薪水 民眾拾金不昧她失而復得

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市鄭姓女烘培師本月21日領到薪水後，準備買樂器，騎車在安南區安中路與同安路口等紅燈時不慎掉落4萬3千元，43張千元鈔散落路邊，樂姓女市民拾獲後，拾金不昧送到市警三分局安中派出所招領，鄭女昨晚到派出所領回，相當開心。

樂女於4月21日下午2點多，騎機車行經安南區安中路與同安路口，停等紅燈時迎面忽飄千元鈔票，趕緊停車將鈔票拾起，驅車前往安中派出所招領。

警方清點後發現現金4萬3千元，依規定受理案件。所長見金額龐大，尚無人認領，心想失主相當心急。再次聯繫樂女了解拾獲經過，並調閱拾獲地點影像，發現鈔票疑似從1名女機車騎士身上掉落，復調閱車牌，聯繫車主。

車主是鄭姓女烘培師母親，她人在澎湖，接獲員警來電，起初以為是詐騙集團，員警再次說明並確認相關細節，確定鄭女是失主無誤。鄭女於昨晚6點多到派出所表示，她因不清楚遺落地點，僅能憑藉記憶回想當日行經路線沿路尋找，但搜尋不到，心想「就當是被更需要的人拾獲了」來安慰自己，所以沒有報警。

鄭女說，她一聽到員警通知相當開心，親自準備點心至派出所，感謝樂女的熱心及員警的為民服務，讓原不抱期待的她「失而復得」。

台南市警三分局呼籲，民眾隨身物品應裝載妥適，避免掉落；如果不慎遺落，除沿線尋找外，亦可前往派出所詢問或報案遺失物。

失主鄭姓女烘培師（中）感謝民眾熱心及員警服務，幫她找回遺失現金，製作蛋糕感謝員警協助。 記者黃宣翰／翻攝
失主鄭姓女烘培師（中）感謝民眾熱心及員警服務，幫她找回遺失現金，製作蛋糕感謝員警協助。 記者黃宣翰／翻攝

鈔票 失主

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