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新店男子家中開瓦斯拒開門 母焦急報案

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

新北市新店北宜路二段一處社區，今下午3時許發生男子反鎖家中開瓦斯，警消獲報趕抵警戒，男子堅不配合，與警消對峙，所幸4時許狀況解除，無人員傷亡。

警消指出，31歲林姓男子疑因感情因素，獨自在家時打開瓦斯意圖輕生，林母返家時聞到瓦斯味，但林男拒開門讓她進入，林母報案求助，警消趕抵警戒，並持續與林男溝通，直到下午4時許順利解除狀況，精神狀況不佳的林男則送往醫院觀察。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

林男家中開瓦斯，警消到場警戒。記者李易昌／翻攝
林男家中開瓦斯，警消到場警戒。記者李易昌／翻攝

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