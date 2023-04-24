新店男子家中開瓦斯拒開門 母焦急報案
新北市新店北宜路二段一處社區，今下午3時許發生男子反鎖家中開瓦斯，警消獲報趕抵警戒，男子堅不配合，與警消對峙，所幸4時許狀況解除，無人員傷亡。
警消指出，31歲林姓男子疑因感情因素，獨自在家時打開瓦斯意圖輕生，林母返家時聞到瓦斯味，但林男拒開門讓她進入，林母報案求助，警消趕抵警戒，並持續與林男溝通，直到下午4時許順利解除狀況，精神狀況不佳的林男則送往醫院觀察。
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