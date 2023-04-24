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難忘父母受協助送醫 40年老同學見證他捐救護車

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣西螺鎮民廖炳超北漂多年，感念父母親曾接受救護車協助就醫，與姐姐廖素禎合資捐贈雲林縣政府救護車1部，並各取父母親名字一字為救護車命名「榮春1號」，強調只要有能力，會繼續捐2號、3號，持續回饋社會。

廖炳超大學時便北上異地求學與打拚事業，至今事業有成，是峻泰興實業股份有限公司及環邦企業股份有限公司的董事，他說，父親在13年前因心臟手術搭過救護車，母親前年因緊急狀況由救護車送醫，雖然父母都已離開，但想到那時救護車的協助，仍讓他感念在心，與家人討論後，決定捐贈救護車，希望拯救更多生命。

雲林縣消防局長林文山說，他第一次與廖炳超見面，才發現兩人是40年不見的同學，很開心彼此重逢，又能促成捐救護車的美事，廖素禎、廖炳超姊弟捐贈的救護車配有高達近百萬元的自動心肺復甦機，另外還捐成人半身QCPR訓練假人、成人靜脈注射手臂及成人插管模擬練習模型，總計約380萬元。

林文山說，每天救護案件多，所以救護車的損耗很快，近四年來雲林縣已更新高達30輛救護車，除汰換老舊車輛外，並導入新式的救護設備及紮實的救護專業訓練，進而提升到院前的急救品質，去年成功搶救14名到院前心肺功能停止患者及41名心肌梗塞患者。

雲林縣西螺鎮民廖炳超（右）北漂多年，感念父母親曾接受救護車協助就醫，與姐姐廖素禎合資捐贈雲林縣政府救護車1部，今在老同學、雲林縣消防局長林文山（左）的見證下捐車。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺鎮民廖炳超（右）北漂多年，感念父母親曾接受救護車協助就醫，與姐姐廖素禎合資捐贈雲林縣政府救護車1部，今在老同學、雲林縣消防局長林文山（左）的見證下捐車。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺鎮民廖炳超（右６）北漂多年，感念父母親曾接受救護車協助就醫，與姐姐廖素禎合資捐贈雲林縣政府救護車1部，今在老同學、雲林縣消防局長林文山（右５）的見證下捐車。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺鎮民廖炳超（右６）北漂多年，感念父母親曾接受救護車協助就醫，與姐姐廖素禎合資捐贈雲林縣政府救護車1部，今在老同學、雲林縣消防局長林文山（右５）的見證下捐車。記者陳雅玲／攝影

救護車 雲林 父母

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