山老鼠盜伐近4噸松木溪床鋸切遭檢舉 警逮人送辦

林務局森林盜伐通報平台「山老鼠雷達站」日前接獲檢舉，疑有山老鼠在台中東卯溪溪床鋸切「1根很香的木頭」，保警循線查獲遭竊取的近4噸重台灣松木，涉案林姓男子被送辦。

保七總隊第五大隊今天發布新聞指出，清明連假期間接獲民眾向林務局「山老鼠雷達站」通報，指稱4日在台中市和平區東卯溪溪床有可疑人士在「盜取1根很香的木頭，長度約有15米」，再以貨車將竊得的貴重林木外運，並將現場狀況拍照上傳。

保七總隊第五大隊隨即與林務局東勢林區管理處、台中市警察局和平分局等單位共組專案小組，根據通報情資追查，當天下午即查獲林姓犯嫌及載運贓木車輛，並循線起獲被竊取的台灣針葉二級木松木。

保七總隊第五大隊副大隊長鄒騰勝表示，經查林嫌利用清明連假期間，在東卯溪溪床用鏈鋸將松木鋸切，再將2段樹幹以挖土機吊運至貨車車斗運至回收場變賣，牟取不法利益，遭竊松木總計將近4噸重，全案調查後依違反森林法、竊盜等罪嫌移送台中地檢署偵辦。