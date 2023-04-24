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一陽指狂戳、連甩巴掌霸凌員工影片曝光 PCB廠懲處主管

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導

桃園市龜山工業區某間印刷電路板公司，3月發生主管對員工賞巴掌的霸凌事件，影片因外流引發網友熱議，認為此行為已屬職場霸凌。桃園警方指出，被霸凌的泰國籍移工已報案。勞動局對此表示，初步了解公司已對主管懲處，也派員實施勞動檢查，並輔導成立預防機制。

據影片指出，事發時間約為3月12日早上7時，影片中1名男子以類似一陽指的方式，伸出食指點向員工，後來直接對員工賞2下巴掌，員工只能硬身招架挨打，另名男子則在旁邊坐視不管。

勞動局勞檢處表示，接獲影片通報後，已立即派員實施檢查，如該事業單位未訂定職場不法型態的處理程序，以及執行紀錄時，將依法通知限期改善，未改善者將裁處3至15萬罰緩，如果醫囑如果需要當事人休養的話，應依原給付工資給當事人。

勞檢處說，初步了解事業單位已對施暴者懲處，並協助達成和解，另有發現不法型態通報程序有不完整的地方，已輔導要求改善預防機制，逾期未改善者將裁處3至15萬罰緩。

勞檢處提醒，在公司碰到職場霸凌如何自保，除事業單位應該要依照專法設置相關規定，勞工在職場上遇到霸凌時，也應主動通報公司就不法情況申請調查，若在工作期間受到毆打，已涉刑法，建議通報警察，以維護自身權益。

龜山區某間印刷電路板公司，3月發生主管對外籍移工賞巴掌的霸凌事件，影片因外流引發網友熱議。圖／翻攝社會事新聞影片
龜山區某間印刷電路板公司，3月發生主管對外籍移工賞巴掌的霸凌事件，影片因外流引發網友熱議。圖／翻攝社會事新聞影片
龜山區某間印刷電路板公司，3月發生主管對外籍移工賞巴掌的霸凌事件，影片因外流引發網友熱議。圖／翻攝社會事新聞影片
龜山區某間印刷電路板公司，3月發生主管對外籍移工賞巴掌的霸凌事件，影片因外流引發網友熱議。圖／翻攝社會事新聞影片

霸凌 職場 勞檢 PCB

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