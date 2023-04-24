保護令命她搬出！婦人加油站買汽油返家 疑縱火命喪火場

基隆市暖暖區金華街一戶民宅今天發生火警，60多歲童姓婦人命喪火場。警方查出，童姓婦人在火災發生前半小時，騎機車到加油站購買24元汽油，疑在屋內縱火引發火勢。全案由警方調查中。

據了解，起火的房子原有6人共同居住，分別是童姓婦人和她的婆婆、兩個兒子、孫女和照顧她婆婆的外傭。童姓婦人與婆婆感情不睦，也曾與其他家人發生爭執並施暴。

這間房子的屋主，是童婦婆婆住在外地的大兒子。童婦先前酒後辱罵、毆打婆婆，她的婆婆聲請保護令獲准，童姓婦人在4月15日搬離住處。

童姓婦人今天返回原來住處時，她的婆婆和外傭在1樓。童婦說要回來拿東西，接著上到2樓過去居住的房間。外傭說，聽到童婦進房鎖門的聲音，不久就發現屋內起火，急忙把童婦的婆婆推到屋外避難。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午11點12分接獲報案，派遣11車、30人前往搶救。火場1、2樓是混凝土建築，3樓為加蓋鐵皮屋。消防人員到場時，2樓全面燃燒，布射水線灌救約1小時控制火勢，12點53分將火撲滅。

消防員進入火場搜救，在控制火勢便入內搜救童婦。進入呂母房間時，發現她已經死亡。消防局火災調查人員在呂婦房內發現鐵罐，房間窗框被震飛，疑似縱火引發大火。

警方在童姓婦人的機車，發現1張今天上午10點41分在成功一路加油站，加油24元的發票。檢視加油站監視器畫面，確認加油者的機車車型、雨衣，與童婦機車和雨衣相符，童婦的兒子也指認加油的騎士是他的媽媽。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980