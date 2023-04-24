高雄醉男報案「我掐死我媽」 警火速趕至：母親沒事

高雄鄧姓男子今天上午9時許，打電話報警，聲稱「我掐死了我媽」，警方以為發生人倫弒母悲劇，火速趕抵現場，發現鄧母人好好的，平安無事，鄧男則喝得醉醺醺，還突然當警察面發酒瘋，作勢要打母親，警方將他壓制逮捕，帶返所管束後，通報送醫治療。

警方指出，前鎮警分局瑞隆所員警今天上午9時許，接獲家住瑞華街的38歲鄧姓男子報案，鄧在電話中聲稱在自家頂樓喝了一整夜的酒，「在家中將母親掐死了」，警方獲報後，以為發生殺母逆倫案件，同步通報119救護員到場。

警方趕抵現場後，發現鄧男蹲在住家門口，滿身酒味，醉醺醺地說，他掐死了母親，員警進屋查看，發現鄧母人好端端的在房間，平安無事，她見到警察近屋，也嚇了一跳。

警方後來查知原來鄧男酒後胡言亂語，亂報案，鄧後來還當著警察面做勢要打母親，警方將他壓制逮捕，帶回管束。

警方調查，鄧男去年11月曾和家人說，要放火燒家，警方曾接獲報案，並通報為家暴案件，此次謊報殺死母親，因情緒不穩，警方將他管束後，依規定進行家暴防治通報並送醫治療。

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