影／驚險！機車闖平交道、列車急煞司機氣炸 鐵警開罰了

宜蘭市東港路平交道昨天下午發生婦人騎乘機車，在警鈴已響、遮斷桿已經要降下時，竟闖入平交道範圍內的臨時停車區，造成列車經過時險些撞上，司機緊急煞車，驚險瞬間，讓人捏把冷汗。鐵路警察局宜蘭分駐所調閱監視器，將依法處以1萬5千元以上、9萬元以下罰鍰，並可吊扣其駕駛執照1年。

根據民眾在臉書提供爆料影片顯示，人車都在遮斷桿內，非常靠近列車車身，該列車急煞後，司機員開窗探頭看問婦人，婦人抬頭看了司機員，並無退出臨停區的動作，司機面露不悅神請，又把車窗關上。臉書貼文者說：「到底要多愚蠢，才會這樣騎車，還不知道趕快退出去…」。

網友留言一片罵聲：「就是不看號誌的阿姨，還理直氣壯停著，到時候又是台鐵倒楣」，「這個可以開罰了吧」，「阿姨，這罰單比妳的機車還貴餒」，「看到這個，真的會讓人秒斷理智線」，「可以過啊 又沒有撞到」，「聽起來很白X」，「已經拍照，檢舉給宜蘭警局了」。

針對機車闖入平交道造成列車延誤，鐵路警察局花蓮分局宜蘭分駐所今天表示，民眾在臉書爆料昨天下午13時52分許，宜蘭市東港路平交道的警鈴已響、號誌已顯示且遮斷桿已起降，有名婦女騎乘機車於平交道範圍內臨時停車區，導致當時行經該處的台鐵第417次太魯閣列車立即採取緊急緊軔後停車。

經鐵路警察局花蓮分局調閱平交道監視器影像過濾清查，針對用路人違規行為，將依據違反道路交通管理處罰條例，不遵守看守指示或警鈴已響、閃光號誌已顯示或遮斷器開始放下，仍強行闖越者予以告發，可處以1萬5千元以上、9萬元以下罰鍰，吊扣其駕駛執照一年；若因而肇事者，吊銷其駕駛執照。