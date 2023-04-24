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影／台中3歲女童迷途到警所 白紙萌畫圓圈擊敗警察

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市3歲趙姓女童在前天被民眾通報，在大街遊蕩，疑似迷途，警方獲報到場，女童面對詢問只會說「對阿」，警方拿出白紙試圖筆談，但女童僅猛畫圓圈，一臉萌樣也打敗警員，只好先帶回派出所，幸好女童母親發現，主動跑到派出所，才結束這場小兒流浪記。

第二警分局永興所警員鄭敦友、陳彥彰在前天上午11時巡邏，經過北區漢口路四段時，遇到民眾求助，得知3歲趙姓女童獨自過道路，民眾認為女童身旁無家長，大街閒晃恐是迷途。

警員詢問女童，女童無法清楚講出自己的姓名，詢問女童母親姓名，女童只會回「媽媽媽媽」，警員再問女童家裡電話、如何出門等問題，女童也是童言童語，直說「對阿、對阿」。

警員再嘗試拿出白紙，要與女童筆談，詢問女童會不會寫字，結果女童只在白紙上不斷「畫圓圈」，警員莞爾無奈，再帶著女童到附近店家詢問，但也一無所獲，只好先將女童帶回派出所。

警方返所後要調閱監視器畫面，尋找女童是從何處出發，還沒進展，女童母親就已跑進派出所找人。

女童母親說，因為假日要工作，所以把年幼的兒子、女兒帶到公司休息室，沒想到午休時間要找兒女時，發現3歲女兒搞失蹤，兒子說「妹妹不見了」，才知女兒偷溜到外面，感謝熱心市民與警方協助，沒釀成意外。

第二警分局長楊川呼籲，家中若有學齡前孩童，應特別注意小孩動向，更要避免6歲以下兒童單獨在家，若有急迫事件，應找人代為照顧，避免發生憾事。

台中市3歲女童前天在北區迷途，警方獲報後帶回派出所，警方試圖用筆談與女童溝通，但女童只會畫圈。圖／第二警分局提供
台中市3歲女童前天在北區迷途，警方獲報後帶回派出所，警方試圖用筆談與女童溝通，但女童只會畫圈。圖／第二警分局提供
台中市3歲女童前天在北區迷途，警方獲報後帶回派出所，母女在派出所內團聚。圖／第二警分局提供
台中市3歲女童前天在北區迷途，警方獲報後帶回派出所，母女在派出所內團聚。圖／第二警分局提供
台中市3歲女童前天在北區迷途，警方獲報後帶回派出所。圖／第二警分局提供
台中市3歲女童前天在北區迷途，警方獲報後帶回派出所。圖／第二警分局提供

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