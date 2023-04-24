孝順姊弟雙載被撞身亡「遺體需修復」 母悲痛：1年多痛失3至親

彰化縣一對謝姓姊弟本月19日在線西鄉草豐路、和線路653巷口與何姓女駕駛的小貨車相撞，謝姓姊弟當場被撞飛身亡，家屬非痛萬分。圖／家屬提供 彰化縣一對20、21歲謝姓姊弟本月19日在線西鄉草豐路、和線路653巷口與何姓女駕駛的小貨車相撞，謝姓姊弟當場被撞飛身亡，遺體也支離破碎，謝媽媽傷心表示，一年多前丈夫才肝癌去世，原本可以幫忙分擔家計的乖巧兒女又一下子走了二個，懇求車禍目擊者能協助釐清真相。

警方初步調查，謝姓姊弟19日中午11時56分共乘機車沿線西鄉和線路653巷北往南直行，當時路口閃紅燈，而47歲何姓女駕駛開小貨車，與沿線西鄉草豐路東往西方向行駛，當時是閃黃燈，兩車到路口相撞，機車起火燃燒，兩姊弟撞飛，消防隊到現場時兩姊弟已無生命跡象，何女被受傷被送醫，車禍肇事原因釐清中。

謝媽媽痛失一對兒女，悲痛萬分，她說，一年多前丈夫去世，她有三個兒女，女兒和小兒子都非常乖巧，丈夫原本在做修車廠，去年，弟弟就接下父親修車廠工作學修車，姐姐也在彩券行工作，幫忙家計，姊弟感情很好，這次姐姐是為了要陪弟弟去跟客戶接洽修車，沒想到遇上死劫，「她難以接受，一次帶走二姊弟」。