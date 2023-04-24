影／台中男自稱警察總長 宅人大廳24小時不走有原因

台中市陳姓男子在20日時跑進南屯區一棟大樓大廳，保全詢問時，他自稱是住戶，因待了一日一夜，保全認為陳應非住戶，通知警方到場。警詢時，陳改口自己是「警察總長」，經查詢才知，陳患有身心狀況，已被家人通報失蹤，趕緊聯絡家人帶回。

第四警分局春社所在20日接獲南屯區一棟大樓管理員通報，陳姓男子（45歲）在大廳待了一天一夜，保全起初以為陳男是大樓住戶，還向保全稱父親住在該社區，但無法提供確切的地點、聯繫方式，保全溝通無效後報警。

警方到場時，陳男防衛心很重，還自稱是「警察總長」，直說一定要找到爸爸，才願意離去，警方在現場不斷耐心開導，陳男才卸下心房，主動告知真實姓名。

警方透過姓名查詢，發現陳男早已被家屬通報為失蹤人口，連忙通知家屬至警所辦理撤尋。

陳男家屬說，陳男有身心、情緒障礙問題，近期天氣變化劇烈，陳男因此心情起伏不定，原定要返回醫院回診的行程，卻不知何故跑出醫院，直至深夜均未返家，家屬擔心發生意外，就去鄰近派出所通報失蹤。

家屬說，陳男父親過世後，陳男記憶似乎暫留在過往的時光，時不時就說要找爸爸而外出未歸，讓家人既心疼又無奈。

警方建議，陳男若有此狀況的話，可到分局做指紋捺印建檔，指紋會進警察局資料庫，若再有類似情形，員警就可以透過指印快速查找確認身分。