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基隆民宅起火…屋主母親命喪火場 房內可疑鐵罐帶回鑑識
基隆市暖暖區金華街今天近午發生民宅火警，呂姓屋主的媽媽未能逃出，命喪火場。消防人員滅火後，火災調查科人員在火場發現可疑鐵罐，帶回鑑識，調查起火原因；警方也封鎖現場偵辦中。
基隆市長謝國樑得知火警造成1人死亡，中午12點半左右前往現場，關懷受災戶，並慰勞救災人員。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午11點12分接獲報案，金華街有民宅起火燃燒，立即派遣11車30人前往現搶救。
火警現場1、2樓是混凝土建築，3樓為加蓋鐵皮屋。消防人員到場時，2樓已全面燃燒，布射水線灌救，約1小時撲滅火勢，處理殘火。
據了解，起火民宅屋主是呂姓男子，與他的媽媽、外婆、外婆的菲傭、哥哥、哥哥的女兒同住。火災發生後，60多歲的呂母失聯，疑受困火場。消防員控制火勢便入內搜救，進入呂母房間時，發現她已經死亡。
消防員在呂母房內發現可疑鐵罐，火災發生時，房間窗框被震飛，起火原因和案情由警、消調查中。
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