快訊

他驚這台Gogoro電動車塞6電池「馬力十足」！網曝真實原因解惑

整形、治禿頭就去土耳其？土國如何變成醫美旅遊聖地

PLG／合作13年御用按摩師是密醫？林書豪回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆民宅起火…屋主母親命喪火場 房內可疑鐵罐帶回鑑識

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市暖暖區金華街今天近午發生民宅火警，呂姓屋主的媽媽未能逃出，命喪火場。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市暖暖區金華街今天近午發生民宅火警，呂姓屋主的媽媽未能逃出，命喪火場。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市暖暖區金華街今天近午發生民宅火警，呂姓屋主的媽媽未能逃出，命喪火場。消防人員滅火後，火災調查科人員在火場發現可疑鐵罐，帶回鑑識，調查起火原因；警方也封鎖現場偵辦中。

基隆市長謝國樑得知火警造成1人死亡，中午12點半左右前往現場，關懷受災戶，並慰勞救災人員。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午11點12分接獲報案，金華街有民宅起火燃燒，立即派遣11車30人前往現搶救。

火警現場1、2樓是混凝土建築，3樓為加蓋鐵皮屋。消防人員到場時，2樓已全面燃燒，布射水線灌救，約1小時撲滅火勢，處理殘火。

據了解，起火民宅屋主是呂姓男子，與他的媽媽、外婆、外婆的菲傭、哥哥、哥哥的女兒同住。火災發生後，60多歲的呂母失聯，疑受困火場。消防員控制火勢便入內搜救，進入呂母房間時，發現她已經死亡。

消防員在呂母房內發現可疑鐵罐，火災發生時，房間窗框被震飛，起火原因和案情由警、消調查中。

基隆市暖暖區金華街今天近午發生民宅火警，窗戶受損。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市暖暖區金華街今天近午發生民宅火警，窗戶受損。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市暖暖區金華街今天近午發生民宅火警，呂姓屋主的媽媽未能逃出，命喪火場。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市暖暖區金華街今天近午發生民宅火警，呂姓屋主的媽媽未能逃出，命喪火場。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市暖暖區金華街今天近午發生民宅火警，呂姓屋主的媽媽未能逃出，命喪火場。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市暖暖區金華街今天近午發生民宅火警，呂姓屋主的媽媽未能逃出，命喪火場。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市暖暖區金華街今天近午發生民宅火警，呂姓屋主的媽媽未能逃出，命喪火場。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市暖暖區金華街今天近午發生民宅火警，呂姓屋主的媽媽未能逃出，命喪火場。記者邱瑞杰／翻攝

火災 基隆

延伸閱讀

基隆民宅全面燃燒 灌救1小時…入火場搜尋受困者已死亡

專家教你保／房東、房客投保火險 有撇步

基隆護海公投被沒收？ 邱臣遠：中央至少應辦諮詢性公投

連辦32年！基隆珠心算比賽登場 選手展現高計算能力

相關新聞

孝順姊弟雙載被撞身亡「遺體需修復」 母悲痛：1年多痛失3至親

彰化縣一對20、21歲謝姓姊弟本月19日在線西鄉草豐路、和線路653巷口與何姓女駕駛的小貨車相撞，謝姓姊弟當場被撞飛身亡...

基隆民宅起火…屋主母親命喪火場 房內可疑鐵罐帶回鑑識

基隆市暖暖區金華街今天近午發生民宅火警，呂姓屋主的媽媽未能逃出，命喪火場。消防人員滅火後，火災調查科人員在火場發現可疑鐵...

台南歷史建築忠靈塔基座遭塗鴉 休學男大生涉案遭法辦

22歲休學中傅姓男大學生，本月8日晚間台南市南區歷史建築忠靈塔玩滑板，涉嫌在白色基座遭塗鴉，員警巡邏發現後調閱監視錄影畫...

林間駕駛沙灘車墜落兩米深邊溝 2女受傷1人骨盆破裂

屏東縣恆春警分局昨下午4點多接獲民眾報案，兩名遊客在車城鄉竹社社區駕駛沙灘車，摔落兩米深的邊溝，駕駛黃女、副駕駛座曾女身...

南投丹大林道雨後大規模崩塌 受阻機車騎士自行脫困

降雨過後，南投縣信義鄉丹大聯外道路指標約5.5公里處昨天大規模崩塌，多輛機車無法通過。居民今天說，騎士多為當地人昨晚自行...

小鋼砲休旅車山路彎曲高速疾駛 下秒失控撞土地公廟

台南市東山區市道174線昨有輛小鋼砲休旅車高速過關，車子失控衝出車道外撞上路旁土地公廟，車子凹陷全毀，廟宇梁柱倒塌，幸運...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦