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一盒壯陽保健食品竊盜案 南警調百支監視器窮追法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

45歲王姓男子在台南市中西區藥妝連鎖店，涉嫌壯陽保健食品膠囊，警方依竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
45歲王姓男子在台南市中西區藥妝連鎖店，涉嫌壯陽保健食品膠囊，警方依竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
45歲王姓男子於本月15日在台南市中西區某藥妝連鎖店，趁店家不注意之際，將價值1800元壯陽保健食品膠囊自藥盒內取出，涉嫌偷放於口袋後，將藥盒歸還原位離去。警方接獲報案後，沿路調閱上百支監視錄影器到永康區，昨天循線查出王涉案，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。

警方調查，王姓男子於4月15日下午2點多到中西區中山路某藥妝連鎖店，趁店家不注意之際，將價值1800元保健食品膠囊自藥盒內取出，偷放於口袋後，將藥盒歸還原位逕自離去。

商家事後清點發現物品遭竊報警處理，台南市警二分局博愛派出所警員許馨方受理後，由店家提供行竊影像，逐一調閱一百多支路口及民家監視器，循著竊賊所騎乘腳踏車動向往外查緝，直追至7公里外永康大橋地區始失去蹤影。

許不放棄，持著犯嫌特徵照片至該地區挨家挨戶訪詢，終獲熱心民眾提供犯嫌可能住處情資，本月23日前往王住處並提出各項具體事證後，王配合員警返回派出所接受調查，警詢後依涉嫌竊盜罪嫌法辦。

據了解，王嫌坦承偷了壯陽保健食品膠囊，但已轉送給友人。警方認為他的說詞避重就輕，依竊盜罪嫌法辦。

竊盜

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