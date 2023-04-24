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南投丹大林道雨後大規模崩塌 受阻機車騎士自行脫困

中央社／ 南投縣24日電

丹大林道沿線地質脆弱，常可見道路坍方、搶修。 聯合報系資料照／記者江良誠攝影
丹大林道沿線地質脆弱，常可見道路坍方、搶修。 聯合報系資料照／記者江良誠攝影

降雨過後，南投縣信義鄉丹大聯外道路指標約5.5公里處昨天大規模崩塌，多輛機車無法通過。居民今天說，騎士多為當地人昨晚自行脫困「網路影片那些人，今早都看到了」。

日前鋒面帶來降雨，地質脆弱的信義鄉丹大聯外道路多有落石、坍方，其中原本就坍方的指標約5.5公里處昨天傍晚再出現大規模崩塌，多輛機車無法下山，有受困騎士拍影片昨天上傳網路表示，由於坍方，二輪、四輪車輛無法通行，人車暫時撤退至安全區域。

對於昨天受困人、車今天是否已安全下山，丹大聯外道路轄管單位農委會林務局南投林區管理處無法掌握最新狀況；處理入山證申請的南投縣警察局信義分局也表示不清楚，要詢問林管處丹大工作站；南投縣消防局表示，昨天至今天上午未接獲人、車受困丹大林道需救援案。

知情人士透露，依影片畫面可見，受困機車騎士應該多為當地商業登山協作，少數疑為外地遊客，這些協作熟悉山區地形及路線，部分也擔任消防局義消，協助山難搜救，加上協作所騎乘機車具有一定程度越野改裝，因此這群騎士昨晚自行脫困未向消防局求救。

海拔2980公尺的七彩湖位於花蓮縣萬榮鄉，但汽機車進出需從南投縣信義鄉，必經的丹大聯外道路去年開放汽機車行駛，吸引越野汽機車愛好者一窩蜂前往，但部分路段惡劣，解除管制通行已發生多次亂象。

進入丹大聯外道路須先渡過濁水溪床，再越過高低落差大的土丘，沿路多處路況不佳，南投林區管理處表示，丹大聯外道路無橋梁橫跨濁水溪，且沿線地質破碎，部分路段易坍方崩塌，提醒民眾審慎評估入山計畫並注意自身安全，汛期或水位上漲時不宜強行渡河。

丹大、七彩湖山域為布農族傳統領域，自然資源豐富，但不是法定保護區，且丹大林道早期廢止後，已非林務局維護管轄的「林道」，但屬於林務局南投林區管理處管理的「聯外道路」，目前無法源限制人、車進入或執行總量管制。

南投 崩塌 濁水溪

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