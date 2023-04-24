能高山難派第三梯次搜救人員 雲層厚直升機無法降落
能高安東軍縱走山難，華裔美籍葉姓女教授仍失聯，警消派第三梯次搜救小組上山，由空勤直升機載送至山區，但山區雲層太厚，直升機無法垂降，只能原機返回。消防局改採開車經台8線中橫公路，將搜救小組載到登山口後，以徒步方式持續搜索。
花蓮縣消防局成立「能高安東軍山難」前進指揮所，消防局第二大隊表示，在山上的搜救隊伍物資快要消耗完，先在天池山莊待命，等待物資補給。而從搜救隊員回傳的影片，可見山區瀰漫濃霧，能見度只有數十公尺。
今天上午7時許，消防局申請空勤總隊黑鷹直升機，載送第三梯次的搜救人員上山，以減少路途時間，原本規畫將搜救人員送至大陸池或台灣池營地，但直升機飛到山上，發現雲層實在太厚，找不到安全垂降點，直升機只能返回。
56歲葉姓華裔女教授等6人登山隊伍攀登能高安東軍，一行人於本月18日從南投屯原登山口入山，原本要在今天從南投奧萬大下山。因成員腳程不同，陳姓領隊陪同腳力較差的葉姓女教授走在隊伍最後面，卻遇到惡劣天氣，陳男疑失溫死亡，目前遺體暫置大陸池營地，待天候許可由直升機吊掛下山；葉女疑似有高山症卻不見人影，搜救人員持續搜尋中。
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