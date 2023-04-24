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台南歷史建築忠靈塔基座遭塗鴉 休學男大生涉案遭法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市南區歷史建築忠靈塔基座遭人塗鴉， 警方查出傅姓男子涉案後法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市南區歷史建築忠靈塔基座遭人塗鴉， 警方查出傅姓男子涉案後法辦。記者黃宣翰／翻攝

22歲休學中傅姓男大學生，本月8日晚間台南市南區歷史建築忠靈塔玩滑板，涉嫌在白色基座遭塗鴉，員警巡邏發現後調閱監視錄影畫面，查出他涉案，昨天通知他到案說明後，傅坦承涉案，警詢後依毀損公務員掌管物品罪嫌，函送台南地檢署偵辦。

歷史建築忠靈塔周遭因日間常有青少年在極限運動場運動，另夜間出入民眾較少，為預防犯罪發生，平時即由台南市警六分局大林派出所列為巡邏重點，大林派出所員警在巡邏時，發現忠靈塔白色基座突然多了一道塗鴉，有破壞歷史建築之嫌。

警方評估，第一道塗鴉若不立即處置，恐引來更多塗鴉或違序行為，產生破窗效應，除積極通報台南市殯葬管理所到派出所完成報案程序外，也立即調閱監視器，並鎖定男子騎乘機車獨自到該處犯案，經警方4月23日通知傅到案說明。

據了解，傅坦承於本月8日晚間8點30分塗鴉，對於在忠靈塔上塗鴉，沒有解釋原因，但他的行為已讓自己觸犯刑法毀損公務員掌管物品罪嫌。

警方說，另因忠靈塔已被臺南市文化資產管理處列為歷史建築，傅的行為可能違反「文化資產保存法」第106條規定，毀損歷史建築、紀念建築之全部、一部或其附屬設施。可處新台幣30萬元以上200萬元以下罰鍰」，如經裁罰恐讓他繳上一筆不小的罰鍰。

台南忠靈塔位於台南市南區，是台灣日治時期座落台南州國民道場的忠靈塔，二次大戰後因為1948年舉辦的「第三屆全省運動會」而改成「第三屆全省運動會紀念塔」。2022年2月15日，經台南市文化資產管理處會以「忠靈塔（第三屆全省體育會紀念塔）」的名義，公告為台南市歷史建築。

台南市南區歷史建築忠靈塔基座遭人塗鴉， 警方查出傅姓男子涉案後法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市南區歷史建築忠靈塔基座遭人塗鴉， 警方查出傅姓男子涉案後法辦。記者黃宣翰／翻攝

歷史建築 台南 文化資產

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