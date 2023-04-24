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林間駕駛沙灘車墜落兩米深邊溝 2女受傷1人骨盆破裂
屏東縣恆春警分局昨下午4點多接獲民眾報案，兩名遊客在車城鄉竹社社區駕駛沙灘車，摔落兩米深的邊溝，駕駛黃女、副駕駛座曾女身體多處擦挫傷，她們向業者租借沙灘在林間駕駛，疑因不熟路況，兩人救起後送往恆春南門醫院，駕駛黃女傷勢嚴重骨盆破裂，轉送高雄長庚。
警方指出，昨下午4點44分接獲報案後，到現場了解，傷者駕駛黃姓女遊客向業者租借沙灘車在竹社社區林間駕駛遊玩，因不熟悉路況，連人帶車摔落地面邊溝約2米深，駕駛黃女與副駕駛座曾女，兩人約20多歲，身上多處擦挫傷，兩人意識清處，送往恆春南門醫院，黃女傷勢嚴重，骨盆破裂，轉送高雄長庚。
恆春警分局指出，此案發生地點非道路，依法沙灘車禁止行駛於道路上，警方將通知業者到場說明，並配合主管單位加強取締沙灘車行駛於林地或林道的違規，請遊客選擇合法業者租借沙灘車，保障自身安全。
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