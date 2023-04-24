北捷西門站前公然搶包 警2小時內逮嫌送辦

台北捷運西門站出口前日前發生搶案，有竊盜前科的49歲楊男公然搶奪林女的手提包後逃逸，警方獲報立即調閱監視器畫面和訪查附近民眾，迅速於2小時內查獲楊男送辦。

台北市警察局萬華分局今天發布新聞稿表示，轄下西門町派出所於22日下午5時30分許接獲110報案，稱西門站前有女子遭搶，立即派員到場了解。

警方經調查發現，1名灰髮著黑衣的男子於週末捷運出口人潮眾多趁隙行搶，6旬林女和歹徒拉扯一番仍不敵，其肩背包包最後仍被搶走，歹徒隨即逃逸。

專案小組立即調閱現場監視器畫面及清查附近民眾，情蒐鎖定49歲楊男涉有重嫌，迅速於2小時內循線查獲正在打電動遊戲機的楊男，現場起獲被害女子的包包等相關贓物，隨後將楊男依搶奪罪嫌移送台北地檢署偵辦。